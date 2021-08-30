Посчитать пенсионеров и урезать зарплату судьям: где взять деньги на выплаты пожилым людям

Сейчас в Украине зарплата судей составляет 300 000 в месяц, а пенсионеры получают всего 3 тыс.

Для того чтобы украинским пенсионерам хватало денег на выплаты, необходимо пересчитать количество пожилых людей в стране, наладить работу государственных предприятий, а также снизить зарплату работникам структур, получающих сотни тысяч гривен в месяц.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает резидент Студии Здорового Смысла Павел Себастьянович на странице в Facebook.

"" Недавно прочитала репортаж от Borislav Bereza о поездке на такси и диалог с водителем. А когда дошло до соццентра, Борислав произнес сакраментальное «И где бы все эти деньги взяли? Нельзя просто поднять пенсии, и снизить тарифы. Для этого нужно где-то взять деньги, чтобы компенсировать разницу ’’.

Хочу ответить за таксиста

Где взять деньги на пенсию.

1) Никто не считал сколько пенсионеров в стране. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы "найти" деньги — проверить. В 2016 году с признаками нарушений выявлено около 60 млрд грн. Так это проверили около 70% выплат, после чего Минсоц и ПФ закрыли доступ к базам для верификационной группы от Минфина.

Процент мировых нарушений США и Великобритании — ежегодно идентифицируется 5% мошенничеств в социальных сетях.

Грузия, Италия, Греция нашли во внедрении систем проверки — 20%-30%

У нас ПФ и социальные фонды выделяют около 700 млрд грн. Пусть не 30, но 20% из них мошенничество. Это 140 млрд грн.

2) Государственные предприятия. Бог с ним, с газом, но общий ущерб государственных предприятий в 2020 году составил 50 млрд грн. Это настоящая кража.

3) Зарплата судьи Вовка составляет 300 тыс. Средняя пенсия составляет 3 тыс. Сколько судей, прокуроров, работников других государственных структур получают такую зарплату, недопустимую уровню жизни в стране? Возможно, этот бюджетный разрыв надо ликвидировать?

Борислав, помнишь Бородянского и его порядок? Какую зарплату себе нарисовали? А сколько мужчине Генпрокурора нарисовали на замещение должности? А сколько знаменитая мадам из полиции заплатила за левых работников? Сколько таких случаев в стране? Если один Волк является возможностью поднять сотню пенсионеров с 3000 до 106 тыс. волков -1 миллионов пенсионеров.

Таксисты нюхают кишечник — бюджетные деньги распределяются несправедливо.

UPD, а я еще не касался вопроса недр и национального богатства.

UPD 2, кстати, на создание единого реестра получателей социальных пособий и пенсий выделили 300 млн долл. Но его нет. А реестр граждан после этого должно быть в публичном доступе, чтобы каждый мог проследить свой статус, статус соседа и знакомого — жив или мертв и сколько он получает ", — написал Себастьянович.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне в Пенсионном фонде Украины заявили о возможном повышении выплат для пенсионеров до конца 2021 года.

Также мы писали о нынешней ситуации с пенсиями в стране и будут ли продолжать их выплачивать через 30 лет.