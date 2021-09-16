Сотни миллионов на VIP-пенсионеров: сколько в Украине получают бывшие судьи и депутаты

От 1,6 до 22 раз — примерно во столько раз средняя пенсия бывших чиновников превышают аналогичную среднюю выплату по Украине

Свыше 617 миллионов гривен ежемесячно требуется для оплаты повышенных пенсий примерно 48 тысячам украинцев, имеющих право на льготную сумму пенсионных выплат. В их числе — бывшие народные депутаты, судьи, чиновники и военнослужащие, в том числе правоохранители.

Как мы писали ранее, украинцы все чаще задаются вопросом размера пенсий и зарплат чиновникам, «благодаря» чему в Пенсионном Фонде Украины не хватает денег на выплату «обычным» украинцам. «Телеграф» направил запрос в Министерство социальной политики Украины, в котором просил указать, сколько в нашей стране находится пенсионеров, получающих льготные пенсии и в какую сумму они обходятся ПФУ.

Как гласил ответ, дороже всего ПФУ – в 309 млн грн ежемесячно, обходятся пенсии для 3572 украинских экс-судей, средняя пенсионная выплата по которым составляет 80 тысяч 507 гривен 70 копеек, что эквивалентно 22 среднемесячным размерам социальных выплат по возрасту в стране — 3867 гривен.

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В 170,256 млн грн ежемесячно оцениваются нужды 27 836 экс-госслужащих, чья средняя пенсия в 6 116 гривен эквивалентна 1,6 среднемесячной выплаты рядовым украинским пенсионерам.

На нужды 15 510 бывших военнослужащих, в том числе сотрудников Национальной полиции, ежемесячно нужно 125,071 млн грн что дает 8 063 гривны средней пенсии для данной категории (в 2,1 раза выше средней по стране).

Меньше всего – 12,786 млн грн, нужно на пенсии для 791 экс-народного депутата Украины, чья среднемесячная выплата в 16 164 гривны в 4,2 раза выше аналогичной по Украине.

Всего на выплату пенсий 47 709 пенсионерам-льготникам ежемесячно требуется 617 миллионов 113 тысяч гривен.

Ранее «Телеграф» писал, кому из украинских пенсионеров увеличат пенсию.