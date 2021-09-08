Субсидий больше не будет? На выплаты не хватает 10 миллиардов

Госбюджет просчитался в подсчетах средств на субсидии и теперь ищет 10 миллиардов чтобы покрыть дефицит

Как показывают данные Госказначейства Украины о выполнении госбюджета, для нужд получателей субсидий до конца года необходимо не менее 10 миллиардов гривен. Это поверх тех, которые уже выделены.

Как сообщила в своем Телеграм-канале народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, в текущем году украинские получатели субсидий за 9 месяцев «выбрали» 93,5% от годового объема, выделенного Минсоцу на выплату субсидий. Речь идет о 32,9 млрд грн из общего объема в 35,2 млрд грн, заложенного в бюджет на 2021 год.

«Сейчас Минсоцполитики предоставило Минфину предложение о потребности в дополнительных средствах для финансирования льгот и субсидий в 2021 году, который прорабатывает вопрос внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» относительно увеличения расходов на соответствующую программу», — написала нардеп.

Ранее об этой проблеме в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр финансов Сергей Марченко, подчеркнув, что поскольку субсидии выплачиваются на следующий месяц после отчетного, в 2021 году придется искать деньги на оплату субсидий за октябрь-ноябрь, а за декабрь расплатятся в январе уже из бюджета за 2022 год.

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Сколько средств не хватает Минсоцу на выплату субсидий не говорится, но примерный объем можно рассчитать из расходов на выплату субсидий.

Так, в пиковый период января-марта 2021 года, по данным Госканачейства, на выплату субсидии были потрачены 18,166 млрд грн, в апреле – июне еще 11,53 млрд грн и еще порядка 6,2 млрд грн с 1 июля по текущий день.

Таким образом оплата субсидий в отопительный период обходится госбюджету в 5-6 миллиардов гривен в месяц, и около 3 миллиардов в месяц в неотопительный сезон. То есть расходы на 1,5 месяца отопительного периода с 15 октября по 30 ноября могут составить 7-9 миллиардов гривен и еще около 3 миллиардов – оплата субсидий за сентябрь.

Общая сумма средств, которая нужна для оплаты субсидий до 30 ноября, составляет порядка 10-12 миллиардов гривен. Из них в госбюджете-2021 осталось лишь около 2,4 млрд грн. Впрочем, если осень в 2021 году выдастся теплой, можно будет сэкономить. Однако холодное начало сентября ставит подобные надежды под большой вопрос.

«Телеграф» публиковал советы, как можно сэкономить на оплате энергоносителей в будущем отопительном сезоне и сколько остается времени, чтобы оформить субсидию.