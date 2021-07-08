Готовь сани летом: что нужно делать уже сейчас, чтобы сэкономить на отоплении зимой

Сейчас за окном стоит жара, но украинцам важно помнить, что так будет не всегда. Уже через несколько месяцев мы ощутим на себе не только зимнюю температуру, но и зимние расходы на энергоносители. Тем не менее, вооружившись несколькими лайфхаками, можно сэкономить немалую сумму на традиционно дорогом украинском отоплении. Этому "Телеграф" и посвятил очередной материал.

Почему это важно

С 3 августа 2020 года в Украине официально заработал рынок газа для населения, согласно которому украинцы должны были получить рыночную цену и право самостоятельно выбирать поставщика.

Впрочем, своим Постановлением №752 от 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственный контроль в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела для населения базовое годовое предложение по природному газу – такую себе среднюю цену для бытовых потребителей на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года, менять которую продавец не может.

В зависимости от компании-поставщика стоимость 1 кубометра природного газа в рамках базового годового предложения колеблется от 7,8 грн. до 13,5 грн. Однако наряду с этим существует и так называемый "месячный" тариф на природный газ, который каждая компания-поставщик формирует ежемесячно, исходя из цен на "голубое топливо" в Европе. И последняя цена выглядит куда выше – от 7,99 до 15,5 грн. за 1 кубометр в июле.

Но это далеко не предел – уже 4 июля цена природного газа на бирже в Украине достигла 15 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, что стало абсолютным рекордом. Причина тому – рост цен в Европе до 450 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Несложно подсчитать, что с прекращением срока действия базового годового предложения для украинцев цена на газ может вырасти примерно в 1,5 раза – до цен "месячного" тарифа. Впрочем, как предупреждает советник министра энергетики Елена Зеркаль, если РФ решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину, то цены на газ для украинцев могут значительно повысить.

Подобный исход вполне вероятен, учитывая, что после прокачки почти 90 млрд кубометров газа в 2019-м, в нынешнем году "Газпром" намерен прокачать всего 40 млрд кубометров.

Вариант первый: субсидия

Первым способом сэкономить на газе, который приходит в голову – это жилищные субсидии. Более подробную информацию о них можно найти на сайте Министерства социальной политики Украины. Формально, заполнить документы для оформления субсидии можно также и онлайн, правда, в органы социальной защиты все равно придется прийти лично.

Также можно подать документы через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) или ЦНАП, заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения.

Как и прежде на получение субсидии могут претендовать лица и семьи, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15% среднемесячного дохода. В таком случае необходимо подать следующие документы:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах;

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

справку о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, ПФУ).

При этом существует риск попасть в число тех, кто не имеет права на субсидию:

- площадь жилья составляет более 130 кв. м для квартиры и более 230 кв. м для дома;

- в собственности есть транспортное средство "возрастом" до пяти лет (кроме транспортных средств, полученных на льготных условиях);

- кто-либо из состава семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, совершил покупку товара или услуги превышающую сумму в 50 тыс. грн;

- если в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, которые не работают или получая меньше минимальной заработной не уплатили единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального в течение менее 3 месяцев;

- если получатель субсидии не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;

- в случае наличия задолженности за услуги ЖКХ более 3 месяцев если отсутствия договора реструктуризации;

- в случае наличия долга по уплате алиментов свыше трех месяцев.

В таком случае решение о назначении субсидии остается за комиссией при органе местного самоуправления. Также в 2021 году были расширены условия, "закрывающие" право на получение субсидии:

банковский депозит на сумму более 100 тыс. грн.;

2 и более квартир в одном городе, за исключением находящихся в общей собственности;

два и более авто не старше 15 лет.

Вариант второй: экономить - значит меньше тратить

Следующим наиболее очевидным способом сэкономить на газе является снижение его потребления.

Потреблять газ экономно можно разными способами, например:

- использовать умеренное пламя при готовке пищи, что уменьшает количество потребляемого ресурса, да еще и предохраняет посуду от пригорания. Добиться этого можно при покупке газового рассекателя пламени, стоимость которого начинается от 50 грн;

- использовать при готовке небольших блюд электроприборы – СВЧ-печь или мультиварку;

- для нагрева горячей воды следует использовать проточный газовый нагреватель (колонку), потребляющий газ только во время использования воды, при этом мощность колонки не должна быть слишком большой. Стоит задуматься, что лучше – быстрый нагрев воды с большим расходом газа или более медленный, но экономный в плане потребления газа;

- при наличии индивидуального газового отопления регулировать работу котла так, чтобы температура в квартире не превышала рекомендуемых 21 градуса тепла, для чего можно приобрести терморегуляторы с датчиками наружной температуры, автоматически снижающий подачу газа при температуре в комнате выше заданного максимума. Стоят такие датчики от 450 грн, а каждый "лишний" градус тепла добавляет к потреблению около 5% объема газа;

- в идеале можно купить конденсационный газовый котел, который использует отработанные газы (конденсат водяных паров) и потому экономит до 15% потребляемого топлива, а также могут работать при низком давлении газа в сети и являются более экологическими и менее шумными. Правда, тут суммы стартуют от 20-25 тыс. грн;

- регулировать температуру и потребление газа можно и путем установки на батареи термоголовок, которые также регулируют температуру и экономят горячую воду. Стоят они от 600 грн;

- можно утеплять помещения с помощью установки герметичных пластиковых окон, что обойдется от 2,5 тыс. грн в зависимости от размера окна и прочих факторов;

- провести утепление стен, пола и чердака, сделать теплоизоляцию мостиков холода, установить специальные отражающие экраны между радиаторами и стеной, что позволит возвращать часть тепла обратно в помещение.

Сэкономить поможет государство

Однако кроме собственных средств в экономию можно вложить еще и государственную помощь, если стать участником госпрограммы энергоэффективности "теплых кредитов", действующей с октября 2014 года. В ее рамках в 2021 году государство может компенсировать участникам программы:

20% от кредита на покупку негазовых/неэлектрических котлов, но не более 12 тыс. грн, для тех, кто проживает в квартирах;

для тех, кто проживает в квартирах; 35% кредита при покупке оборудования и материала для владельцев частных домов, но не более 14 тыс. грн;

35% кредита будет возмещено получателю субсидии, пожелавшему купить котел, правда, по-прежнему общая сумма компенсации не будет превышать 12 тыс. грн.

Алгоритм получения "теплого кредита" выглядит следующим образом:

- принятие решения и обращение в банк, уполномоченный государством выдавать "теплые кредиты", в 2021 году это госбанки "Ощадбанк" и "Укргазбанк", с подачей пакета документов, который определяется банком;

- получение кредита;

- подтверждение целевого использования кредита путем предоставления счетов фактур, чеков, актов выполненных работ и прочего, для получателя жилищной субсидии дополнительно – копии документов, подтверждающих назначение ему субсидии;

- ежемесячно банки подают в Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению данные об участниках программы;

- в течение 5 дней Госэнергоэффективности перечисляет компенсацию банкам для их дальнейшей передачи участникам программы.

В целом же процесс компенсации части кредита составит порядка 2 месяцев. На сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению можно ознакомиться с перечнем материалов и оборудования, покупка которых подпадает под требования "теплого кредита". Только за июнь, по данным Агентства по программе "теплых кредитов", было компенсировано почти 50 млн грн.

Помимо общегосударственных программ энергосбережения есть и местные, с которыми можно ознакомиться на тестовой интерактивной карте.