1,5 тысячи за сутки: цены на газ в Украине установили неожиданный рекорд

Цены на природный газ на торгах в четверг, 1 июля, превысили отметку в 15 тысяч гривен за тысячу кубометров. Этот показатель является абсолютным рекордом за всю историю торгов.

Об этом говорят данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Интересно, что за день до этого средневзвешенная цена природного газа на УЭБ была на уровне 13,4 тысячи гривен за тысячу кубов. Таким образом, за день стоимость газа выросла более чем на 1500 гривен.

Отметим, что подобная ситуация наблюдается и на европейском рынке. Так, цены на газ в Европе выросли до максимума с 2008 года после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. Стоимость на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах достигла 450 долларов за тысячу кубометров.

"(Европа, - Авт.) не должна следовать этому ценовому шантажу "Газпрома", - сказал генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью изданию Financial Times, отмечая, что Россия могла бы сдержать удвоение цен на газ в этом году, если бы поставляла больше. Поставки из России в 2021 году снизятся почти на одну пятую по сравнению с уровнем до пандемии.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, при каких условиях украинцы смогут меньше платить за газ.