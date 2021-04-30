Стало известно, при каких условиях украинцы смогут меньше платить за газ

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что намерен добиваться снижения цен на газ, путем создания нужных условий рыночными методами.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, пишет "Экономическая правда".

"При различных условиях есть различный уровень экономически обоснованной цены. Задачей национальной компании является создавать эти условия, чтобы экономически обоснованный уровень цены был ниже. И мы будем создавать эти условия", - сказал Витренко.

Соответствующие цели, по его словам, планируется достигать путем наращивания собственной добычи газа.

Также "Нафтогаз" собирается работать над тем, чтобы цепочка добычи и поставки газа потребителям была максимально прозрачной и без привлечения посредников.

Как сообщалось ранее, 28 апреля Кабмин назначил Витренко на должность главы "Нафтогаза".