В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"

Только что на сайте Кабмина появилась новость о том, что отныне выполнять обязанность главы НАК Нафтогаз Украины будет Юрий Витренко. Решение приняли сегодня, 28 апреля, после заседания акционеров компании.

В правительстве поясняют свое решение: чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. Предполагали же прибыль, которая должна была составить 11,5 млрд грн. Так что акционеры признали работу "Нафтогаза" в 2020 году неудовлетворительной. Исправлять ситуацию в компании поставили Витренко, который ранее являлся исполнительным директором НАК.

В Кабмине отмечают, что независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Отметим, что ранее Витренко критиковал своего предшественника Андрея Коболева в связи со своим увольнением. Так, в мае 2020-го исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК. По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.