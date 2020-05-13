Витренко заявил, что его увольняют из "Нафтогаза", и раскритиковал Коболева

Новости Бизнеса:Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал главу правления Коболева.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем, ”с превосходящими силами соперника”, должен снова прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он.

По мнению Витренко, его увольняют, поскольку борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом", и борьба с коррупцией в газовой отрасли не является приоритетом компании.

"В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с ”Газпромом”. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами, в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - отметил он.

По его словам, некоторые ключевые члены команды уйдут из "Нафтогаза" уже скоро, а глава правления НАК Андрей Коболев останется руководителем.

"Сначала напомню, что решение о сокращении моей должности, де-факто о моем увольнении, принимал формально Коболев. Но рассказываю неудобную правду о Коболеве не потому, что он меня увольняет. Наоборот, мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле", - отметил Витренко.

По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.

"Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в "Нафтогазе" и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации "Нафтогаза" в эффективную национальную компанию", - подчеркнул Витренко.