Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
Игрок Фиорентины Касерес сдал положительный тест на коронавирус
Игрок Фиорентины Касерес сдал положительный тест на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

Витренко заявил, что его увольняют из "Нафтогаза", и раскритиковал Коболева

Витренко заявил, что его увольняют из "Нафтогаза", и раскритиковал Коболева
12:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: uacrisis.org

Новости Бизнеса:Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал главу правления Коболева.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем, ”с превосходящими силами соперника”, должен снова прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он.

По мнению Витренко, его увольняют, поскольку борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом", и борьба с коррупцией в газовой отрасли не является приоритетом компании.

"В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с ”Газпромом”. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами, в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - отметил он.

Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

По его словам, некоторые ключевые члены команды уйдут из "Нафтогаза" уже скоро, а глава правления НАК Андрей Коболев останется руководителем.

"Сначала напомню, что решение о сокращении моей должности, де-факто о моем увольнении, принимал формально Коболев. Но рассказываю неудобную правду о Коболеве не потому, что он меня увольняет. Наоборот, мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле", - отметил Витренко.

По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.

"Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в "Нафтогазе" и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации "Нафтогаза" в эффективную национальную компанию", - подчеркнул Витренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Андрей Коболев, Юрий Витренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
02 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
03 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
04 Замглавы Одесской ОГА о своем увольнении: Поставлена задача "сверху" убрать всех "порошенковских"
05 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Премьер назвал сроки получения транша от МВФ
Премьер назвал сроки получения транша от МВФ
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая COVID-19
Экс-участница группы &quot;Время и Стекло&quot; рассказала, что заставляет ее радоваться
Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь