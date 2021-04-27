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В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)

В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
07:00 Сегодня Телеграф

С конца апреля 2021-го газовые операторы Украины начали озвучивать свои новые цены для населения. Стоимость "голубого топлива" пока более-менее стабильна. Одним из первых обнародовало свой годовой тариф ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины". Он составляет 7,96 грн/куб. м."Телеграф" выяснил, какие по стране еще будут тарифы на газ.

Цена на газ

По состоянию на утро 26 апреля еще не все газоснабжающие компании опубликовали цены. Но это уже успели сделать 53 компании. Эти ценовые позиции фиксированы.

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Напомним, что украинцев на новые цены переведут автоматически. Никаких дополнительных документов собирать не нужно. Так говорит НКРЕКП - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Для пользователей льгот и субсидий скидки остаются.

Сейчас самая низкая цена на газ составляет 7,88 грн/куб. м. Ее предлагают две компании: ООО "Евода трейд" и КП "Луцкводоканал". На копейку дороже - 7,89 грн идут ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт".

По цене в 7,98 пользоваться газом предлагают ООО "Волиньелектрозбут" и ООО "Закарпатье Энергосбыт".

Годовая цена на газ: сколько будет стоить голубое топливо для населения и кто будет влиять на тариф

Установленных ранее 7,99 грн/куб. м придерживается один из крупнейших газопоставщиков - компания "Йе Энергия" и еще почти 20 компаний от бренда "Твой Газзбут", который принадлежит Дмитрию Фирташу. В рамках тарифа "Твой газ месячный" они установили такую же цену.

Сверхвысокие годовые тарифы в ООО "Маргаз" - 12,58 грн/куб.м и ООО "Азовгаз" - соответственно 12,9 грн/куб.

Итак, с 1 мая 2021 до 30 апреля 2022 украинцы будут платить по следующим тарифам:

цена на газ годовой тариф

Цены указываются без стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на транспортировку газа.

Годовой тариф еще может меняться, но только в сторону снижения. Платить за газ нужно до 25 числа каждого месяца. Переплат новый тариф не предусматривает.

Каждый клиент сможет перейти из годового тарифного плана на любой другой, а также сменить поставщика.

Украинцев ждет очередной сюрприз: как годовой тариф отразится на ценах на газ

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Газ, Украина, Нафтогаз, Голубое топливо, годовой тариф.
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