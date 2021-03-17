Субсидий для всех не хватит. Почему в бюджете нет денег и что делать простым украинцам

В бюджете на 2021 год может не хватить денег, выделенных на субсидии. Это означает, что определенные категории граждан могут не получить их вообще, или же получить в уменьшенном объеме. В чем причина такой ситуации – разбирался "Телеграф".

Сколько денег начислено на субсидии в 2021 году?

В 2021 году Кабмин насчитал 36,6 миллиарда гривен на субсидии по стране, что на четверть меньше, чем в прошлом году (в 2020-м заложили 48 млрд гривен). Некоторые связывают такое уменьшение с повышением минимальной зарплаты – с 6000 гривен до 6500.

Парадоксально, но при таком росте "минималки" количество бедных в стране может только увеличиваться. Причины просты и лежат на поверхности: ковидный карантин, который привел к экономическому кризису. По прогнозам ЮНИСЕФ за порогом бедности мажет оказаться 43,6% украинцев. При худшем сценарии – 50,8%.

Сколько у нас бедного населения?

По словам вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, Украина приблизилась к 50-процентному порогу.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 млн украинцев. Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", – говорила она на заседании согласительного совета в феврале.

Директор Института демографии им. М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова в недавнем интервью агентству "Лига" рассказывала, что больше половины украинцев уже живет за чертой бедности.

"По данным первого полугодия 2020-го (это последние данные Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг), уровень бедности составляет 51%. Сейчас, вероятно, выше", – говорила она.

Даже учитывая, что мы до сих пор не знаем, сколько на самом деле в Украине проживает населения – или 38, или 44 миллиона человек, такие показатели доходов граждан пугают. Параллельное уменьшение расходов на субсидии может серьезно навредить социально незащищенным слоям населения.

Что делать простым гражданам?

Трудно поверить, но в такой непростой ситуации есть и положительный момент. Как писал "Телеграф", в Украине упростили процедуру смены поставщика газа, что позволит каждому жителю нашей страны существенно сэкономить. Государство ведь тоже остается в выигрыше, поскольку переход уязвимых категорий граждан на более выгодные цены позволит сократить число тех, кто получит субсидию, или же просто уменьшить сумму помощи.

Также не стоит забывать, что оформить заявку на получение субсидии теперь можно онлайн. Это сильно экономит время и позволяет государству ускорить бюрократические процедуры.

Что может сделать правительство?

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, недавно говорила о вероятном кризисе с субсидиями. Она уверена, что деньги найдутся, но есть определенные условия, которые сейчас можно только предположить.

"Я думаю, что депутаты при пересмотре бюджета добавят еще денег. Но есть много неизвестных моментов. Решения мы увидим в течение следующих одной-двух недель: что будет с ценой на электричество с апреля и что будет с рынком газа. Думаю, что цена электричества останется на уровне 1,68 грн/кВт по газу – пока не могу сделать никаких прогнозов, вижу только спорадические движения правительства и регулятора с неизвестными целями. Если будут известны параметры по ценам, Минсоцполитики сможет рассчитать потребность в средствах. Думаю, в июне-июле бюджет будет пересмотрен ", – говорит эксперт.

Но все равно правительство может продолжить искусственно сдерживать цены на газ или электричество. Однако, и здесь есть определенный риск. Сознательное занижение цен может привести к катастрофе с обслуживанием сетей. Стимулировать персонал в плане зарплаты, и совершенствовать те же сети будет просто нечем.

В случае, если регулирование цен отпустят, то в бюджете придется добавлять деньги на субсидии – уязвимый потребитель может не справиться с расходами, которые от него потребует поставщик. Хотя, теперь у субсидиантов всегда есть шанс перейти к другому.