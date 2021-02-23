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Коммуналка для украинцев резко подорожает: что будет с ценами на газ, электричество и воду

Коммуналка для украинцев резко подорожает: что будет с ценами на газ, электричество и воду
07:59 Сегодня Телеграф

Рынок газа в Украине пока взял паузу, а цену за кубометр правительство заморозило. Даже за электричество начали возвращать деньги. Но в обществе все равно осталась глубокая обеспокоенность тем ...

Что будет дальше с тарифами

Мы открыли Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы от Минэкономразвития и проанализировали его. В документе не очень оптимистичные показатели, потому что в этом году цена на газ должна вырасти на 20%. Далее по нисходящей: в 2022 поднимется на 10%, 2023-2024 - на 5% ежегодно.

Есть, конечно, в этих показателях и оптимистичный нюанс. За прошедший тяжелый 2020 газ взлетел в цене на 56,3%.

Вслед за газом потянется горячая вода, она подорожает на 18%, а дальше цена будет повышаться на меньший процент: 2022 - на 6-9%, 2023-2024 - 3-5%.

Но 19 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до окончания текущего отопительного сезона стоимость коммунальных услуг расти не будет. По поручению президента Владимира Зеленского правительство с городскими головами подписало меморандум:

"Этот инструмент позволит не повышать цены на отопление и горячую воду для населения в этом отопительном сезоне и обеспечит устойчивое его прохождения".

Как компенсировать часть денег за отопление и кто может на это рассчитывать

С тем, что 1 января 2021 отменили еще и льготный тариф 90 коп. за первые 100 кВт, тарифы на электричество вырастут на 52%. Но так настроены пессимистические эксперты. Оптимисты в сфере аналитической экономики говорят, что свет подорожает на 38%. В 2022 следует ожидать роста еще до 20%.

Есть мнение, что без таких повышений Украина не получит очередной транш от Международного валютного фонда (агентство ООН, регулирует валютно-кредитные отношения стран и оказывает помощь валютными кредитами). А для получения денег...

Есть определенные условия от МВФ

Министр финансов Сергей Марченко в недавнем интервью ни слова не сказал о газе и тарифах, но озвучил другие ключевые требования от Фонда. Отметим, что есть до 20 ключевых позиций, так называемых "структурных маяков" выдвинутых МВФ.

"Они считают необходимым, чтобы мы восстановили справедливые правила работы для НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия. Это одни из ключевых условий, которые сейчас обсуждаются.

По состоянию на сентябрь 2020 мы выполнили все структурные маяки, которые предусматривались при первом просмотре. В ноябре нам надо было изменить закон о банковской деятельности, он сейчас в парламенте ожидает решения, о Высшем совете правосудия, ликвидации налоговой милиции и создания налоговой таможни. То есть мы двигаемся, нет таких вопросов, которые нельзя проанализировать", - говорит министр.

Пока неизвестно, когда в Украину придут первые деньги от фонда в этом году. Министр не называет точной даты, чтобы не быть ответственным за всех участников процесса. Но Марченко говорит, что к Минфину у МВФ есть отдельные вопросы относительно дефицита бюджета-2021. Кстати, он составляет 247 млрд грн.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что ...

Повышение цен на коммунальные услуги связано не только с требованиями МВФ

Вадим Иосуб

"Что касается тарифов на коммунальные услуги, то они объективно должны расти, причем не из-за требований МВФ, а потому что они занижены. В экономике бесплатных пирожных не бывает. Если население оплачивает энергоносители по заниженным тарифам, то кто-то, а именно - предприятия, эту разницу покрывают. Это ложится на себестоимость выпущенной продукции и услуг. В результате население, сэкономив на низких тарифах, переплачивает в магазинах. Кроме того, что украинские товары, идущие на экспорт, из за перекрестное субсидирование становятся менее конкурентоспособными по цене", - рассказал Вадим Иосуб "Телеграфу".

Последствия "Тарифного Майдана" - полезно ли замораживание цен

Кроме бытового газа в Украине в последнее время начал дорожать сжиженный газ для автомобилей. Также после коллапса во время пандемии начал лезть вверх бензин. Почему так происходит и до какой отметки поднимутся цены на топливо, читайте в следующих материалах.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Газ, Вода, Тарифы, Вадим Иосуб.
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