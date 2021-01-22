Наслідки “Тарифного Майдану” - чи корисне замороження цін

Нещодавній “Тарифний Майдан”, який розпочався в перші дні січня після підвищення тарифів на опалення та електрику, привів до цементування цін на газ. У Кабінеті міністрів пообіцяли, що ціна встановиться на рівні 6,99 гривні за кубічний метр блакитного палива.

Але виникає питання, наскільки цей крок добрий та до чого він може привести, адже Україна, знижуючи тарифи, порушує свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Існує ще декілька важливих пунктів, відтягування виконання яких може призвести до більшого зростання цін та чергового відстрочення нормального життя. Незрозумілий момент з електрикою, де теж тарифи зросли... Та ще купа проблем.

“Телеграф” поговорив з експертами, які пояснили, що не такий страшний той тарифний чорт, як його малюють деякі зацікавлені особи. Але є...

Офіційна позиція влади

Кабінет міністрів України пояснює власне гальмування росту цін допомогою людям на період карантину або до кінця опалювального сезону. Прем’єр заявив, що такі міри призведуть до зниження цін в платіжках на 30%. Також він поділився своєю підозрою про різкий стрибок вартості газу, який може статися в майбутньому.

Денис Шмигаль: На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Якщо нічого не робити, то вже в наступному місяці ціна на газ для побутових споживачів може вирости до 12 і більше гривень. Тому даю доручення Міненерго, Мінекономіки, Мін'юсту, іншим профільним міністерствам і центральним органам виконавчої влади невідкладно підготувати проєкт постанови Кабміну про введення державного регулювання цін на газ на період карантину з метою захисту побутових споживачів від надмірного зростання.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запевнив, що нові умови почнуть працювати з 1 лютого.

З 1 лютого всі споживачі України платитимуть значно менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вища, ніж 9,6 гривні. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення до 6,99 гривні за кубічний метр.

Здається все красиво, нібито розв’язали питання. Хоча б на пів року. Але...

Експерти з енергетики та інвестування вважають інакше

Роман Ніцович, керівник програм DiXi Group, впевнений, що це погіршить відносини з Міжнародним валютним фондом.

Нинішнє рішення частково повертає нас на пів року тому. Дія урегульованих цін закінчилась 1 серпня 2020 року. Ціни визначаються на основі динаміки ринку. Цей та інші кроки, в тому числі спрощення зміни постачальника, дали поштовх до реальної конкуренції та появи більш ніж одного традиційного постачальника. З’явилося, з кого обирати. Звичайно, факт цементації турбує наших партнерів (МВФ - ред.), які покладалися на слова України та на ті наміри, які були закріплені в меморандумах та інших документах. Там ми пообіцяли розвивати цей ринок і не накопичувати на ньому боргів

Такої ж думки тримається Сергій Фурса, економіст та інвестиційний банкір.

Гостра потреба в МВФ у нас виникне ближче до вересня. Тоді вже український уряд почне завіряти іноземних партнерів, що такого більше не повториться. А ось чи будуть вони в це вірити. Але сьогоднішня зимова ціна на газ уже буде неактуальна.

Насправді в нещодавніх протестах, попри те, що карантин та у людей немає грошей, була ще й...

Політична складова

Роман Ніцович: Те, що уряд вирішив зафіксувати ціну, це певним чином заморозило ситуацію на ринку. Це прибрало стимул змінити постачальника, а для постачальника - боротися за споживачів. Уряд стверджує, що вона є конкурентною, але для багатьох постачальників така ціна (6,99 грн/куб.м) це зниження маржинальності.

Сергій Фурса: Ця тарифна істерика була спровокована з ініціативи Фірташа і Льовочкіна через те, що вони задрали свою маржу на 30-40% зверху ринкової ціни. І одночасно вони ж активно вели свою партію ОПЗЖ, яка й організовувала всі ці протести. Проросійські сили й ініціювали цей протест. Вони роблять все, щоб зірвати співпрацю України з МВФ. Що стосується Коломойського, то він теж тепер в цих рядах останні два роки. В Америці на нього чекає в'язниця, тому в його інтересах бути проросійським і відштовхувати Україну від Заходу. Є вимога МВФ щодо ринку газу, є наша інтеграція до євроатлантичної спільноти. І чим ближче ми будемо до Заходу, тим ближче буде Коломойський до в'язниці в Штатах.

Отже, експерти вважають, що в цих процесах є заангажованість. А інший фактор - це фактор змін. Жоден з наших спікерів не вважає, що...

Підйом тарифів - це якась жахлива річ

Він робиться поступово та насправді населення може впоратись з тарифами за електроенергію. Єдине, що може турбувати країну зараз - це чергові гальма в процесі формування ринку газу в країні. Але є проблеми важливіші, ніж співпраця з МВФ.

Сергій Фурса: Наслідків Тарифного Майдану немає ніяких. Крім того, що підірвана ідея ринку газу. Державу тільки но відпустило і тут же втрутився... Але, з іншого боку, проблема по тарифах поки вирішена. Так, це відсуває співпрацю з МВФ. Але є дві важливіші проблеми - боротьба з корупцією і судова реформа.

У той самий час ринок, що не сформувався, може вчасно не прийти до тями, бо держава дає неконкурентоспроможну ціну.

Роман Ніцович: Те, що уряд вирішив зафіксувати ціну, певним чином заморозило ситуацію на ринку. Це прибрало стимул змінити постачальника, а для постачальника - боротися за споживачів. Уряд стверджує, що ціна є конкурентною, але для багатьох постачальників така ціна (6,99 грн/куб.м) означає зниження маржинальності. Ці цифри мали бути більшими. Бо, навіть зараз, станом на січень 2021. є досить вигідні пропозиції. Наприклад, за даними нашого моніторингу, навіть зараз на ринку є пропозиція з 7,99 грн/куб. м. Це постачальник з Херсонської області. Є всеукраїнські постачальники з цінами приблизно в 7,5 грн/куб. м. Вже зараз ми бачимо конкуренцію. Звісно, не всі споживачі про це знали.

Цікава ситуація виникає також зі світлом. Україна через низку проблем досі не має власного та захищеного...

Ринку електрики

Роман Ніцович: З 1 січня скасували пільговий тариф на електроенергію, пільги тим, хто мешкає біля атомних електростанцій, а також для релігійних організацій. Це певний крок до побудови ринку електроенергії для населення. Бо зараз є величезні перекоси. Накопичуються борги, від яких страждають перш за все державні компанії. А саме вони утворюють ресурс, що формує електрику, що потім продається населенню. Якби такого кроку не відбулося, то виникла б ситуація, коли чинна середньозважена ціна не могла б покрити витрати навіть на доставлення електрики до будівель. Уряд дозволив державним банкам виділити кредити “Укренерго” в тому числі на погашення боргів перед “Енергоатомом”, які виникли в процесі виконання спеціальних обов’язків по забезпеченню населення дешевшою електроенергією. Ті, хто не зможе платити, мають бути захищені субсидіями. Але такі дії потрібно робити поступово, а не спонтанно. А от для споживачів з електричним опаленням все ж таки певні пільги мали б зберегтися.

За думкою другого нашого експерта, у нас немає платежів по “зеленій енергетиці” та атомній енергетиці.

Сергій Фурса: Ринок електрики - це складне питання. Поки впровадити закони по ньому толком не виходило. Там повно проблем і чистого ринку поки немає. Але те, що ціни для населення потрібно підіймати, це факт. До 1 січня 2020 року в нас люди платили у два рази менше, ніж промисловість. Так чи інакше ми прийдемо до такого зростання цін для рядового споживача. Також у нас немає платежів за "зеленим тарифом" і платежів по "Енергоатому", який від цього страждає.

А поки заморожені ціни та до серпня Україна не знадобиться суворим іноземним партнерам, є що робити в галузі енергозабезпечення. Якщо перші 8 місяців дотримуватися та виконувати певні дії, то в кінці 2021 року буде...

Не все так погано

Роман Ніцович: За час так званого цементування можна налагодити механізми ринку та влаштувати його моніторинг з метою знати, що на ньому відбувається. В умовах ідеальної конкуренції споживачі голосують самі своїми гаманцями, коли обирають вигідні пропозиції.

Надалі треба краще інформувати людей та не відступати від обраного курсу. Урегульовані неконкурентні ціни - це погані новини для бізнесу. Зокрема, для державних компаній. Більшість ресурсу газу, який використовується для постачання домогосподарствам - це ресурс українського вибуткового газу. Якщо з цього добутку нема, то ми лишаємо себе можливості мати власні гроші в цій галузі.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАНУ Валентин Землянський розповів "Телеграфу", чому Кабміну довелося втрутитися в історію з цінами на газ - і що буде далі.

Після того як в Кабміні вирішили знизити ціну на газ для українців, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко привів план, який, на його думку, зможе вирішити кризу з енергоносіями. Одним з пунктів плану значиться відновлення постачання газу з Росії.

Ідею Юрія Вітренка проаналізували експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп і член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Своєю чергою, директор Інституту розвитку профспілкового руху Михайло Чаплига заявив, що тарифні каруселі в Україні ведуть до монополізації ринку Нафтогазом, а погана якість блакитного палива пов'язано з маніпуляціями облгазів