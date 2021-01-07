Оформити субсидію тепер можна через інтернет: покрокова інструкція

З Нового року в Україні змінилися правила подання заявки на субсидію. Управління соцзахисту припинило приймати громадян й подача документів тепер відбувається онлайн за допомогою додатка ДІЯ або електронної пошти. Крім того, тепер заяву на допомогу приймають місцеві громади.

Коло отримувачів грошової допомоги стало ширше. Наприклад, тимчасово безробітні українці теж зможуть отримувати субсидію, але їм з допомоги доведеться платити єдиний соціальний внесок.

В Мінсоцполітики обіцяють, що субсидію зможуть отримати українці, які доглядають за особами з інвалідністю та ті, у кого родичі тимчасово знаходяться за кордоном. Решту 3 мільйони осіб, які й так отримують субсидію, зміни не торкнулися.

А основною зміною з субсидіями стала можливість подати заявку на неї онлайн. "Телеграф" зробив покрокову інструкцію, як подати документи за допомогою Е-Сервісу (сервіс урядових електронних послуг). На сайті Мінсоцполітики з’явилася покрокова інструкція - як оформити субсидії онлайн. Ми вирішили пройти її від початку до кінця самостійно. Для цього потрібні тільки комп’ютер та вихід в інтернет.

1. Сайт Мінсоцполітики - Е-Сервіси - Субсидії

Заходимо на сайт Міністерства соціальної політики.

Там тиснете на розділ "Е-Сервіси"

Далі йде функція "Субсидії", натиснувши на яку ви перейдете до спеціального сайту, який окремо робили для субсидій.

2. Реєстрація

Ви бачите "Реєстрація або вхід за адресою електронної пошти", "Реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" та "Реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID".

У випадку якщо ви обрали "Реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" паперові документи в управління соцзахисту надавати потрібно. Після заповнення необхідної форми вам на пошту прийде PDF-версія документу, яку треба видрукувати, підписати та прийти з нею в органи УТСЗН.

3. Заповнення документів

Якщо ви успішно увійшли до системи, то далі потрібно заповнити електронну форму. Вона складається з двох частин:

1) Заява про призначення та надання у грошовій формі. Так встановлюється адреса та номер відділення банку, який вас буде обслуговувати.

2) Декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися по субсидії.

В цих документах потрібно буде вказати свої особисті дані: ПІБ, дата народження, номер паспорта, ідентифікаційний код, контактний номер телефону, місце реєстрації та/або фактичного мешкання - індекс, область, район, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири.

Потім потрібно поставити галочку біля послуги, на яку необхідна субсидія - оплата ЖК-послуг чи придбання побутового палива. Нижче треба обрати підрозділ УТСЗН, який до вас прикріплений.

Після того, як ви натиснете на напис на жовтому фоні "продовжити попередню реєстрацію", з’явиться Декларація. Там потрібно вказати знову свої ПІБ, характеристики приміщення, осіб, з якими ви проживаєте та ваші з ними доходи.

4. Я отримав(ла) електронного листа

Після того, як ви переконаєтесь у вірності введених даних, треба їх підтвердити та надіслати. Майже одразу на електронну пошту вам прийде лист з наступною інформацією:

1) Заява успішно зареєстрована та отримує 13-значний номер - #############. Його краще за все записати та скопіювати теж кудись в електронному вигляді.

2) Заяву розгляне ваш УТСЗН, який ви вказали в першому заповненному документі.

3) Нагадування про підпис наживо в будівлі соцзахисту у разі, якщо ви не використали свій електронний підпис.

4) Співробітники УТСЗН найближчим часом мають з вами зв’язатися.

5) У вкладенні будуть копії заповнених вами документів.

Автор: Олександр Poison Нечай