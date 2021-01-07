Скачать
Четвер, 07.01.2021
Висока летальність та свята: МОЗ наполягає на введенні локдауна
Висока летальність та свята: МОЗ наполягає на введенні локдауна
Оформити субсидію тепер можна через інтернет: покрокова інструкція
Оформити субсидію тепер можна через інтернет: покрокова інструкція
Вода хлинула на дороги та затопила будинки: через дощі на Закарпатті почалася сильна повінь
Вода хлинула на дороги та затопила будинки: через дощі на Закарпатті почалася сильна повінь
У Києві мати викинула трирічну дитину з восьмого поверху: перші подробиці та версії інциденту
У Києві мати викинула трирічну дитину з восьмого поверху: перші подробиці та версії інциденту

Оформити субсидію тепер можна через інтернет: покрокова інструкція

Оформити субсидію тепер можна через інтернет: покрокова інструкція
07:51 Сьогодні Телеграф

З Нового року в Україні змінилися правила подання заявки на субсидію. Управління соцзахисту припинило приймати громадян й подача документів тепер відбувається онлайн за допомогою додатка ДІЯ або електронної пошти. Крім того, тепер заяву на допомогу приймають місцеві громади. 

Коло отримувачів грошової допомоги стало ширше. Наприклад, тимчасово безробітні українці теж зможуть отримувати субсидію, але їм з допомоги доведеться платити єдиний соціальний внесок.

В Мінсоцполітики обіцяють, що субсидію зможуть отримати українці, які доглядають за особами з інвалідністю та ті, у кого родичі тимчасово знаходяться за кордоном. Решту 3 мільйони осіб, які й так отримують субсидію, зміни не торкнулися.

А основною зміною з субсидіями стала можливість подати заявку на неї онлайн. "Телеграф" зробив покрокову інструкцію, як подати документи за допомогою Е-Сервісу (сервіс урядових електронних послуг). На сайті Мінсоцполітики з’явилася покрокова інструкція - як оформити субсидії онлайн.  Ми вирішили пройти її від початку до кінця самостійно. Для цього потрібні тільки комп’ютер та вихід в інтернет.

1. Сайт Мінсоцполітики - Е-Сервіси - Субсидії

Заходимо на сайт Міністерства соціальної політики.

Мінсоцполітики

Там тиснете на розділ "Е-Сервіси"

Е-Сервіс

Далі йде функція "Субсидії", натиснувши на яку ви перейдете до спеціального сайту, який окремо робили для субсидій.

Сайт Субсидії

2. Реєстрація

Ви бачите "Реєстрація або вхід за адресою електронної пошти", "Реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" та "Реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID".

Реєстрації

У випадку якщо ви обрали "Реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" паперові документи в управління соцзахисту надавати потрібно. Після заповнення необхідної форми вам на пошту прийде PDF-версія документу, яку треба видрукувати, підписати та прийти з нею в органи УТСЗН.

3. Заповнення документів

Якщо ви успішно увійшли до системи, то далі потрібно заповнити електронну форму. Вона складається з двох частин:

1) Заява про призначення та надання у грошовій формі. Так встановлюється адреса та номер відділення банку, який вас буде обслуговувати.

2) Декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися по субсидії.

В цих документах потрібно буде вказати свої особисті дані: ПІБ, дата народження, номер паспорта, ідентифікаційний код, контактний номер телефону, місце реєстрації та/або фактичного мешкання - індекс, область, район, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири.

Потім потрібно поставити галочку біля послуги, на яку необхідна субсидія - оплата ЖК-послуг чи придбання побутового палива. Нижче треба обрати підрозділ УТСЗН, який до вас прикріплений.

Після того, як ви натиснете на напис на жовтому фоні "продовжити попередню реєстрацію", з’явиться Декларація. Там потрібно вказати знову свої ПІБ, характеристики приміщення, осіб, з якими ви проживаєте та ваші з ними доходи.

4. Я отримав(ла) електронного листа

Після того, як ви переконаєтесь у вірності введених даних, треба їх підтвердити та надіслати. Майже одразу на електронну пошту вам прийде лист з наступною інформацією:

1) Заява успішно зареєстрована та отримує 13-значний номер - #############. Його краще за все записати та скопіювати теж кудись в електронному вигляді.

2) Заяву розгляне ваш УТСЗН, який ви вказали в першому заповненному документі.

3) Нагадування про підпис наживо в будівлі соцзахисту у разі, якщо ви не використали свій електронний підпис.

4) Співробітники УТСЗН найближчим часом мають з вами зв’язатися.

5) У вкладенні будуть копії заповнених вами документів.

Українські заробітчани тепер можуть отримати субсидію: що для цього потрібно

Автор: Олександр Poison Нечай

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Минсоцполитики, Субсидия.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Красиві різдвяні колядки на українській мові
02 Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Простий рецепт смачного різдвяного кексу
Простий рецепт смачного різдвяного кексу
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві різдвяні колядки на українській мові
Красиві різдвяні колядки на українській мові
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся