Украинские заробитчане теперь могут получить субсидию: что для этого нужно

В понедельник, 28 декабря, в Министерстве социальной политики расширили программу получения субсидий на коммуналку в Украине.

Об этом сообщила министр Марина Лазебная, передают ТСН.ua.

Таким образом такое право будут иметь и те украинцы, которые работают за рубежом.

Стоит отметить, что получить субсидии можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью.

По словам министра Лазебной, на данный момент безработным также упростили способ получени субсидии.

Заявление можно будет подать только по почте, на официальном сайте или в приложении "Дія".

Видео ТВ сюжета ТСН.ua.

Напомним, что с начала 2021 года стоимость газа для бытовых потребителей в Украине повысят на 14%.