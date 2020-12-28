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Украинские заробитчане теперь могут получить субсидию: что для этого нужно

Украинские заробитчане теперь могут получить субсидию: что для этого нужно
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В понедельник, 28 декабря, в Министерстве социальной политики расширили программу получения субсидий на коммуналку в Украине.

Об этом сообщила министр Марина Лазебная, передают ТСН.ua.

Таким образом такое право будут иметь и те украинцы, которые работают за рубежом.

Стоит отметить, что получить субсидии можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью.

По словам министра Лазебной, на данный момент безработным также упростили способ получени субсидии.

Заявление можно будет подать только по почте, на официальном сайте или в приложении "Дія". 

Видео ТВ сюжета ТСН.ua.

Напомним, что с начала 2021 года стоимость газа для бытовых потребителей в Украине повысят на 14%.

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Все по теме:

Украина, Коммуналка, Субсидии.

Автор:

Телеграф
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