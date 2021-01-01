Як з 1 січня в Україні зміниться "мінімалка": інфографіка та цифри

З 1 січня 2021 року запрацює Держбюджет, який Рада прийняла 15 грудня, в останній пленарний тиждень. Мінімальна зарплата стане вище. З плюсами, мінусами та підводним камінням розібрався "Телеграф".

Спочатку, визначимось з тим, що таке мінімальна заробітна плата - це урегульований законом розмір зарплати, нижче якого не може встановлюватись плата за виконану працівником місячну норму робіт.

Підвищення мінімалки - популізм

Економічні експерти вже назвали рішення Зеленського "збільшити доходи українців" маніпуляцією страхами та надіями народних мас. Адже, такий фінансовий фінт призведе скоріш до підвищення цін, ніж до збільшення середнього класу.

Держава не гарантує підтримку високого рівня продуктивності, підприємці без подушок не можуть його забезпечити. Ще багато чого добив суворий карантин без підтримки бізнесу. Але депутати в Раді послухали гаранта на початку серпня й в кінці літа прийняли законопроєкт про підвищення.

Попри все

З 1 січня мінімальна зарплата зростає на 20%. З першого дня Нового 2021 року вона становить 6 тисяч гривень.

Насправді Володимир Зеленський хотів збільшити до 6,5 тисяч гривень ще у липні, але МВФ наполегливо порадив українському міністерству фінансів цього не робити. Міністр фінансів зв’язав цю затримку жвавих вершників змін "застереженнями щодо потенційних інфляційних небезпек".

Автор: Олександр Poison Нечай