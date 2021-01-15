Витренко предлагает возобновить закупки газа в России: в Украине бьют тревогу

После того, как в Кабмине приняли решение снизить цену на газ для украинцев, и.о. министра энергетики Юрий Витренко привел план, который по его мнению сможет разрешить кризис с энергноносителями. Одним из пунктов плана значится возобновление поставок газа из России.

"Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа. Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на "Газпром" по этим вопросам есть только у "Нафтогаза", - написал Витренко в своем посте в Фейсбуке.

После пунктов своего плана, Витренко прокомментировал обвинения в "зраде", которые посыпались на него после предложения о закупках газа в России.

"Экспорт газа независимыми компаниями из России - это экспорт газа компаниями, независимыми от "Газпрома", добывающих газ в России. Таких компаний много, они добывают много газа, среди них есть крупные европейские компании. Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину", - написал Витренко.

Политические эксперты и экономисты комментируют план Витренко и выражают опасения по поводу такого решения.

Так известный политолог Виктор Таран прокомментировал предложение Витренко и напомнил ему, что карантин бывает разным. К посту политический эксперт опубликовал красноречивое фото украинца в маске со щитом и коктейлем Молотова.

"Здесь Юрий Витренко предлагает возобновить закупку газа напрямую у независимых российских компаний. Так вот. Хочу ему напомнить, что карантин бывает разным. Например таким. Если что - "маска" является", - подписал фото Таран.

В свою очередь писатель Евгений Магда напомнил Витренко в чей собственности находится ГТС РФ.

"Стокгольмский укротитель" Юрий Витренко предлагает закупать газ напрямую у независимых российских компаний И слово ЮКОС ему ничего не говорит И то, в чьей собственности ГТС РФ находится - тоже "Падешьовке" в РФ можно только "Циклон Б" закупить (вспомните пост Дубинского 2019)",- отметил писатель.

Политолог Михаил Басараб уточнил, что в России не существует независимых компаний, а также напомнил Витренко, чем заканчивается закупка газа в РФ.

"Первое. В истории с природным газом важно не ЧЕЙ, а в КОГО ты покупаешь. Газ при каких условиях не стоит покупать непосредственно у русских, потому что они используют этот энергетический инструмент для политического шантажа.

Второе. В России не существует независимых компаний. Как не было их в СССР и не существует в Северной Корее.

Третье. Витренко намекает, что это могут быть независимые европейские компании. Поэтому для начала хотелось бы узнать, как этим независимым компаниям вопреки воле Кремля удастся качать газ в Украину по ГТС, которую контролирует Кремль. Следовательно, речь идет о тех европейских компаниях, которые добывают и транспортируют российский газ по доброй воле московского диктатора. Поэтому в гешефт с Украиной российским газом слово российской верхушки будет для них решающим", - написал политолог.

Напомним, 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине. Так, цена на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона установится на уровне 6,99 грн за куб. Но стоит уточнить, что такой тариф установлен временно, на период карантина.