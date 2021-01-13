В Украине введут госрегулирование цен на газ: что об этом известно

Инициативу временно выполняющего обязанности министра энергетики Юрий Витренко про введение фиксированной цены на газ в Украине, поддержал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом стало известно во время заседания правительства в среду, 13 января.

По его словам, цена на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона установится на уровне 6,99 грн за куб.

Кроме того, на своей странице в Facebook Шмыгаль озвучил плюсы введения фиксированной ценвы на газ. По его подсчетам, в Украине 3,1 млн. семей получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений, например, за ноябрь 2020 года, составил 1,6 тысячи гривен. Это почти на 250 грн. больше, чем в 2019 году. В отдельных регионах средний размер субсидии за год вырос на 300-500 грн ежемесячно.

"Это (введение фиксированной цены на газ, - Авт.) уменьшает нагрузку на семейные бюджеты наиболее незащищенных слоев населения. И это справедливая государственная политика, которая будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики", - заверил премьер-министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, почему в Украине снова захотели фиксировать цену на газ, а также выяснились последствия для Украины в случае введения фиксированной цены на газ.