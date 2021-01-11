В Украине захотели снова регулировать цены на газ: что происходит

В Украине планируют вернуть регулирование цены газа для населения с 1 февраля

С такой инициативой выступил временно выполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. В его ведомстве уже подготовлен проект соответствующего постановления.

В частности, согласно документу, продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению (так называемым "уязвимым потребителям", которыми, по определению термина, являются все украинцы, - Авт.), должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нафтогаз Украины".

Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины.

Для получения газа по установленной цене поставщики должны будут открыть специальные счета условного хранения (эскроу), через которые и будет проходить расчет потребителей. Это предлагается сделать, чтобы обеспечить стабильность расчетов поставщиков газа с "Укргаздобычей" и "Черноморнефтегазом".

Потребитель газа может отказаться от покупки газа по указанной цене, если захочет, например в случае наличия на рынке более выгодного предложения. Для этого, он должен будет обратиться к своему поставщику газа с просьбой исключить его из категории уязвимых потребителей.

Напомним, как сообщал "Телеграф", с 1 января стоимость газа для бытовых потребителей вырасла на 14%.