"Нафтогаз" повысил цену на газ для украинцев: сколько придется платить с января 2021 года

С начала следующего года стоимость газа для бытовых потребителей вырастет на 14%.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаз Украина".

Цены на природный газ для населения в январе 2021 года по тарифу "Месячный" установлены на уровне 7,22 гривен за куб.м с НДС и без учета стоимости доставки.

Сейчас стоимость газа за куб. м составляет 6,33 грн.

В "Нафтогазе" отметили, что такая цена в январе "традиционно остается ниже среднерыночной".

Как менялась стоимость газа?

В период август-сентябрь компания резко повысила цены для своих клиентов. В августе, "Нафтогаз" увеличил стоимость на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентября она выросла еще почти вполовину - на 45% до 4,70 грн/куб. м.

В октябре изменений не было.

В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

В декабре стоимость газа также не менялась.