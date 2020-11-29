Как изменить поставщика газа в Украине: пошаговая инструкция

Украинцам с 1 августа 2020 года дали право самостоятельно определять поставщика газа. Сделано это для того, чтобы население могло самостоятельно выбрать компанию, предлагающую наилучшее ценовое предложение на рынке. В свою очередь, поставщики будут вынуждены конкурировать за клиентов, тем самым улучшая сервис.

"Телеграф" попытался разобраться в нюансах вопроса.

У каждого бытового потребителя есть два договора:

с газсбытом - компанией, которая поставляет газ

с облгазом - компанией которая занимается распределением и доставкой.

Это две разные услуги.

Согласно закону, потребитель может сменить поставщика, для чего нужно расторгнуть действующий договор и заключить новый.

В настоящее время, в Украине уже есть более 600 поставщиков газа, однако некоторые из них работают лишь с представителями бизнеса.

Договор с распределяющей компанией (облгазом) потребитель расторгнуть может лишь в случае, если он намерен полностью отказаться от потребления газа.

Так как же сменить поставщика:

потребитель отправляет заявку новому поставщику на подключение

новый поставщик в течение трех дней уведомляет старого поставщика о решении клиента

новый поставщик рассматривает документы, поданные клиентом. В случае обнаружения долгов у старого поставщика, потребителя могут счесть ненадежным и отклонить заявку

в течение трех дней после завершения процедуры смены поставщика, потребитель должен получить уведомлениео дате начала поставок газа

новый поставщик вносит клиента в собственный Реестр потребителей.

Найти поставщика газа немного сложнее, для этого есть следующие варианты:

На сайте регулятора (НКРЭКУ), есть реестр лицензиатов, который можно найти пройдя по этой ссылке.

После нажатия на пункт "Лицензионный реестр НКРЭКУ", будет скачан файл, в котором с помощью функции поиска стоит найти "Ринок природного газу".

Существуют и другие варианты, например, воспользоваться порталом "Газотека" (он пока работает в тестовом режиме) или установив на смартфон приложение "Енергетика онлайн".

И, напоследок, кратко о ценах на декабрь 2020 года.

Инфографика ГазПравда.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года, потребители получат новую платежку от газораспределителя. О том, что это такое, читайте здесь.