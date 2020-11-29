Как изменить поставщика газа в Украине: пошаговая инструкция

Украинцам с 1 августа 2020 года дали право самостоятельно определять поставщика газа. Сделано это для того, чтобы население могло самостоятельно выбрать компанию, предлагающую наилучшее ценовое предложение на рынке. В свою очередь, поставщики будут вынуждены конкурировать за клиентов, тем самым улучшая сервис.
"Телеграф" попытался разобраться в нюансах вопроса.
У каждого бытового потребителя есть два договора:
Это две разные услуги.
Согласно закону, потребитель может сменить поставщика, для чего нужно расторгнуть действующий договор и заключить новый.
В настоящее время, в Украине уже есть более 600 поставщиков газа, однако некоторые из них работают лишь с представителями бизнеса.
Договор с распределяющей компанией (облгазом) потребитель расторгнуть может лишь в случае, если он намерен полностью отказаться от потребления газа.
Так как же сменить поставщика:
Найти поставщика газа немного сложнее, для этого есть следующие варианты:
На сайте регулятора (НКРЭКУ), есть реестр лицензиатов, который можно найти пройдя по этой ссылке.
После нажатия на пункт "Лицензионный реестр НКРЭКУ", будет скачан файл, в котором с помощью функции поиска стоит найти "Ринок природного газу".
Существуют и другие варианты, например, воспользоваться порталом "Газотека" (он пока работает в тестовом режиме) или установив на смартфон приложение "Енергетика онлайн".
И, напоследок, кратко о ценах на декабрь 2020 года.
Инфографика ГазПравда.
Как сообщалось ранее, в январе 2021 года, потребители получат новую платежку от газораспределителя. О том, что это такое, читайте здесь.