Так выглядеть в 61 – мечта каждого: как менялся на протяжении карьеры Брэд Питт

Актер продолжает сниматься в кино

Сегодня, 18 декабря, отмечает 61-й день рождения один из самых известных и успешных актеров в мире — Брэд Питт. Он мастерски перевоплощается в любого персонажа, чем радует поклонников. Ленты с участием Питта становятся успешными и приносят создателям миллионы долларов.

"Телеграф" расскажет о пути Брэда Питта в актерстве, и как он менялся на протяжении карьеры.

Что известно о Брэде Питте

Будущий актер родился в 1963 году в штате Оклагома. Впоследствии семья переехала в штат Миссури. Отец занимался автоперевозками, мама была школьным советником. Брэд не очень любил посещать баптистскую школу, в которую его отдали родители. Но демонстрировал хорошие результаты в учебе.

После окончания школы Питт поступил в университет Миссури, где овладел журналистикой. В 1986 году переезжает в Лос-Анджелес с мечтой стать актером. Родителям сказал, что едет учить дизайн и архитектуру. Первая работа, которую он там получил, была приглашать людей в заведение в костюме курицы. Также парень разгружал фуры.

Фото: Getty Images

Параллельно Питт ходил на пробы и прослушивание. Так, ему удалось сняться в рекламе джинсов Levis. Впоследствии получил первую роль в сериале "Даллас". Также принял участие в киноработах "Жизнь начинается после 30 лет", "Острый класс", "Дни славы". А фильм "Тельма и Луиза" дал Питту первую узнаваемость в Голливуде.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В 1994 году актер снялся в фильме "Легенды осени", ставшего для него мегауспешным. Ленту наградили престижной кинопремией "Оскар", а Питта назвали самым сексуальным мужчиной. Муж очень быстро развивался и рос в доходе. Так, за участие в ленте "Знакомьтесь — Джо Блэк" в 1998 году Питт получил 17,5 миллиона долларов. Тогда он познакомился с актрисой Дженнифер Энистон, на которой женился в 2000 году.

Фото: Getty Images

После этого Брэд играл в лентах "Одиннадцать друзей Оушена", "Мексиканец", "Шпионская игра". В 2005 году Питт расстался с Энистон. Поговаривали, что это произошло из-за романа мужа с Анджелиной Джоли, который начался во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".

Фото: Getty Images

В 2006 году Джоли родила от Питта дочь Шайло Нувель, а в 2010 году они обручились. Позже женщина родила двойню — Вивьен Марчелин и Нокса Леона. Также они усыновили еще троих детей — Захару из Эфиопии, Мэдокса из Камбоджи, Пакса из Вьетнама. В 2016 году пара разошлась.

Фото: Getty Images

Впоследствии Питт получил роли в лентах "Загадочная история Бенджамина Баттона", "12 лет рабства", "Однажды в Голливуде", "У моря", "Машина войны". Актер стал обладателем таких высоких кинопремий как BAFTA, "Золотой глобус", "Оскар", "Эмми", "Премия Гильдии киноактеров". По состоянию на 2023 год имущество Брэда Питта оценивается в 100 миллионов долларов.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Как сейчас выглядит Брэд Питт

Сейчас 61-летний Брэд Питт активно продолжает сниматься в кино. В частности, в 2022 году в свет вышли такие ленты с участием актера, как "Вавилон", "Быстрее пули", "Потерянный город".

Фото: Getty Images

Сейчас Брэд Питт работает над лентой "Формула 1", в которой превращается в профессионального гонщика. Бюджет фильма составляет более 300 миллионов долларов. Также недавно продюсер Дэнни Росснер дал идею Анджелине Джоли и Брэду Питту воссоединиться в новой ленте. Джоли предлагали гонорар в 22 миллиона долларов, а Питту — 37,5 миллиона долларов. Впрочем, Питт уже отказался от такой идеи.

Фото: Getty Images

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