Имеет серьезные проблемы со здоровьем: куда исчез певец Дмитрий Колдун

Исполнитель был популярен в Украине в начале 2000-х

Дмитрий Колдун – белорусский певец, песни которого некоторое время слушали в Украине, как и певицы Алсу. Он участвовал в Евровидении, а также российской "Фабрике звезд". Самым известным хитом исполнителя был трек "Дай мне силу".

"Телеграф" напомнит, какой была карьера артиста, где он сейчас и что говорит о войне.

Что известно о Дмитрии Колдуне

Певец родился в Минске в 1985 году. Учился в местном университете на химическом факультете и в те годы начал заниматься музыкой. В 2004 году молодой человек принял участие в проекте "Народный артист-2" на пропагандистском телевидении.

Затем Колдун начал работать в белорусском государственном оркестре. Участвовал в фестивалях "Молодечно-2005" и "Славянский базар".

В 2006 году парень принял участие в российской "Фабрике звезд". Во время участия в шоу выступал со всемирно известной группой Scorpions. Музыканты предложили исполнителю спеть Still loving you во время их концертного тура, а еще подарили гитару.

Фото из сети

Колдун выиграл в проекте, что дало ему огромную популярность. Вскоре он стал участником группы "К.Г.Б.". В 2007 году исполнитель поехал на Евровидение с треком, написанным путинистом Филиппом Киркоровым – Work Your Magic. Он занял там шестую строчку, что стало лучшим результатом для Беларуси за все годы.

Фото из сети

Впоследствии Колдун получил награду "Золотой граммофон" за трек "Дай мне силу". Песня стала широко популярной на постсоветском пространстве. Также участвовал в телепроектах "Две звезды", "Фабрика звезд. Россия-Украина", "Точь-в-точь".

Фото из сети

В 2018 году Колдун поехал выступать в псевдореспублику "ДНР", где проходили так называемые выборы главы квазиформирования. В Украине предложили ввести санкции против исполнителя. Также за выступления в псевдоформировании он попал в базу "Миротворец".

Где сейчас Колдун и что говорит о войне

Дмитрий Колдун не комментирует свое отношение к войне России против Украины. Он продолжает выпускать песни, участвовать в разных программах и гастролировать страной-оккупантом.

Фото из инстаграма Дмитрия Колдуна

Также певец сообщил, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Он практически не слышит на левое ухо. Однажды Колдун стрелял из танкового пулемета для телепроекта, и с тех пор у него постоянно шумит в ухе.

Фото из инстаграма Дмитрия Колдуна

Фото из инстаграма Дмитрия Колдуна

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