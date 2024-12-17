Має серйозні проблеми зі здоров’ям: куди зник співак Дмитро Колдун
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Виконавець був популярним в Україні на початку 2000-х
Дмитро Колдун — білоруський співак, пісні якого певний час слухали в Україні, як і співачки Алсу. Він брав участь у Євробаченні, а також російській "Фабриці зірок". А найвідомішим хітом виконавця був трек "Дай мне силу".
"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра артиста, де він зараз і що каже про війну.
Що відомо про Дмитра Колдуна
Співак народився у Мінську у 1985 році. Навчався у місцевому університеті на хімічному факультеті, й у ті роки почав займатися музикою. У 2004 році хлопець взяв участь у проєкті "Народный артист-2" на пропагандистському телебаченні.
Згодом Колдун почав працювати у білоруському державному оркестрі. Брав участь у фестивалях "Молодечно-2005" і "Слов'янський базар".
У 2006 році хлопець взяв участь у російській "Фабриці зірок". Під час участі у шоу виступав з всесвітньо відомим гуртом Scorpions. Музиканти запропонували виконавцю заспівати Still loving you під час їхнього концертного туру, а ще подарували гітару.
Колдун виграв у проєкті, що дало йому велику популярність. Невдовзі він став учасником гурту "К.Г.Б.". У 2007 році виконавець поїхав на Євробачення з треком, написаним путіністом Філіпом Кіркоровим — Work Your Magic. Він посів там шосту сходинку, що стало найкращим результатом для Білорусі за всі роки.
Згодом Колдун отримав нагороду "Золотой граммофон" за трек "Дай мне силу". Пісня стала широко популярним на пострадянському просторі. Також брав участь у телепроєктах "Две звезды", "Фабрика звёзд. Россия-Украина", "Точь-в-точь".
У 2018 році Колдун поїхав виступати у псевдореспубліку "ДНР", де відбувалися так звані вибори глави квазіформування. В Україні запропонували запровадити санкції проти виконавця. Також за виступи у псевдоформуванні він потрапив до бази "Миротворець".
Де зараз Колдун і що каже про війну
Дмитро Колдун не коментує своє ставлення до війни Росії проти України. Він продовжує випускати пісні, брати участь у різних програмах та гастролювати країною-окупанткою.
Також співак повідомив, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Він практично не чує на ліве вухо. Одного разу Колдун стріляв з танкового кулемета для телепроєкту, і з того часу в нього постійно шумить у вусі.
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