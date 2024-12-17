Має серйозні проблеми зі здоров’ям: куди зник співак Дмитро Колдун

Виконавець був популярним в Україні на початку 2000-х

Дмитро Колдун — білоруський співак, пісні якого певний час слухали в Україні, як і співачки Алсу. Він брав участь у Євробаченні, а також російській "Фабриці зірок". А найвідомішим хітом виконавця був трек "Дай мне силу".

"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра артиста, де він зараз і що каже про війну.

Що відомо про Дмитра Колдуна

Співак народився у Мінську у 1985 році. Навчався у місцевому університеті на хімічному факультеті, й у ті роки почав займатися музикою. У 2004 році хлопець взяв участь у проєкті "Народный артист-2" на пропагандистському телебаченні.

Згодом Колдун почав працювати у білоруському державному оркестрі. Брав участь у фестивалях "Молодечно-2005" і "Слов'янський базар".

У 2006 році хлопець взяв участь у російській "Фабриці зірок". Під час участі у шоу виступав з всесвітньо відомим гуртом Scorpions. Музиканти запропонували виконавцю заспівати Still loving you під час їхнього концертного туру, а ще подарували гітару.

Фото з мережі

Колдун виграв у проєкті, що дало йому велику популярність. Невдовзі він став учасником гурту "К.Г.Б.". У 2007 році виконавець поїхав на Євробачення з треком, написаним путіністом Філіпом Кіркоровим — Work Your Magic. Він посів там шосту сходинку, що стало найкращим результатом для Білорусі за всі роки.

Фото з мережі

Згодом Колдун отримав нагороду "Золотой граммофон" за трек "Дай мне силу". Пісня стала широко популярним на пострадянському просторі. Також брав участь у телепроєктах "Две звезды", "Фабрика звёзд. Россия-Украина", "Точь-в-точь".

Фото з мережі

У 2018 році Колдун поїхав виступати у псевдореспубліку "ДНР", де відбувалися так звані вибори глави квазіформування. В Україні запропонували запровадити санкції проти виконавця. Також за виступи у псевдоформуванні він потрапив до бази "Миротворець".

Де зараз Колдун і що каже про війну

Дмитро Колдун не коментує своє ставлення до війни Росії проти України. Він продовжує випускати пісні, брати участь у різних програмах та гастролювати країною-окупанткою.

Фото з інстаграму Дмитра Колдуна

Також співак повідомив, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Він практично не чує на ліве вухо. Одного разу Колдун стріляв з танкового кулемета для телепроєкту, і з того часу в нього постійно шумить у вусі.

Фото з інстаграму Дмитра Колдуна

Фото з інстаграму Дмитра Колдуна

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