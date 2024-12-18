Так виглядати у 61 - мрія кожного: як змінювався протягом карʼєри Бред Пітт

Актор продовжує зніматися у кіно

Сьогодні, 18 грудня, святкує 61-й день народження один із найвідоміших і найуспішніших акторів у світі — Бред Пітт. Він майстерно перевтілюється у будь-якого персонажа, чим радує прихильників. Стрічки за участі Пітта стають успішними та приносять творцям мільйони доларів.

"Телеграф" розкаже про шлях Бреда Пітта в акторстві, і як він змінювався протягом кар'єри.

Що відомо про Бреда Пітта

Майбутній актор народився у 1963 році у штаті Оклагома. Згодом родина переїхала у штат Міссурі. Батько займався автоперевезеннями, мама була шкільним радником. Бред не дуже любив відвідувати баптистську школу, у яку його віддали батьки. Але демонстрував непогані результати у навчанні.

Після закінчення школи Пітт вступив до університету Міссурі, де опановував журналістику. У 1986 році переїжджає у Лос-Анджелес з мрією стати актором. Батькам сказав, що їде вивчати дизайн і архітектуру. Перша робота, яку він там отримав, було запрошувати людей у заклад у костюмі курки. Також хлопець розвантажував фури.

Фото: Getty Images

Паралельно Пітт ходив на проби та прослуховування. Так, йому вдалося знятися у рекламі джинсів Levis. Згодом отримав першу роль у серіалі "Даллас". Також взяв участь у кінороботах "Життя розпочинається після 30 років", "Гострий клас", "Дні слави". А стрічка "Тельма і Луїза" дала Пітту першу впізнаваність у Голлівуді.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У 1994 році актор знявся у фільмі "Легенди осені", який став для нього мегауспішним. Стрічку нагородили престижною кінопремією "Оскар", а Пітта назвали найсексуальнішим чоловіком. Чоловік дуже швидко розвивався і зростав у доході. Так, за участь у стрічці "Знайомтеся — Джо Блек" 1998 року Пітт отримав 17,5 мільйона доларів. Тоді він познайомився з акторкою Дженніфер Еністон, з якою одружився у 2000 році.

Фото: Getty Images

Після цього Бред грав у стрічках "Одинадцять друзів Оушена", "Мексиканець", "Шпигунська гра". У 2005 році Пітт розлучився з Еністон. Подейкували, що це сталося через роман чоловіка з Анджеліною Джолі, який почався під час знімань фільму "Містер і місіс Сміт".

Фото: Getty Images

У 2006 році Джолі народила від Пітта доньку Шайло Нувель, а у 2010 році вони побралися. Пізніше жінка народила двійнят — Вів'єн Марчелін і Нокса Леона. Також вони всиновили ще трьох дітей — Захару з Ефіопії, Медокса з Камбоджі, Пакса з В'єтнаму. У 2016 році пара розійшлась.

Фото: Getty Images

Згодом Пітт отримав ролі у стрічках "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "12 років рабства", "Одного разу в Голлівуді", "Біля моря", "Машина війни". Актор став володарем таких високих кінопремій, як BAFTA, "Золотий глобус", "Оскар", "Еммі", "Премія Гільдії кіноакторів". Станом на 2023 рік статки Бреда Пітта оцінюють у 100 мільйонів доларів.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Як зараз виглядає Бред Пітт

Зараз 61-річний Бред Пітт активно продовжує зніматися у кіно. Зокрема, у 2022 році у світ вийшли такі стрічки за участі актора, як "Вавилон", "Швидше за кулю", "Загублене місто".

Фото: Getty Images

Зараз Бред Пітт працює над стрічкою "Формула 1", в якій перетворюється у професійного гонщика. Бюджет фільму становить понад 300 мільйонів доларів. Також нещодавно продюсер Денні Росснер дав ідею Анджеліні Джолі та Бреду Пітту возз'єднатися у новій стрічці. Джолі пропонували гонорар у 22 мільйона доларів, а Пітту — 37,5 мільйона доларів. Утім, Пітт вже відмовився від такої ідеї.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінювалась протягом акторської кар'єри харків'янка Людмила Гурченко. Вона була однією з найефектніших жінок у Радянському Союзі.