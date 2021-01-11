Дефолт и инфляция: Фурса озвучил прогноз для Украины в случае отказа от рынка газа

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что если Украина заморозит стоимость газа и установит фиксированную цену, то страну накроет инфляция, дефолт и девальвация, поскольку наличие рынка газа является одним из условий получения транша от МВФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что будет, если Украина в очередной раз кинет МВФ? Опять негативный сигнал рынку. Опять проблема в сотрудничестве, отдаляющей миссию. Опять Украина в глазах мира как государство популистов, ненадежный партнер. Опять призрак дефолта начнет бродить по Печерским холмам. В этом году Украине надо привлечь долгового финансирования на 24 млрд долларов. Причем только 4 миллиарда долларов пойдет на выплату внешних кредитов. Все прочее, наши внутренние долги", - рассказал о дальнейших перспективах в случае такого решения он.

В свою очередь, по его словам, если украинцы надеются на то, что тарифы станут ниже, то зря.

"Что получит население? Временно платежки станут ниже. Временно. Потому что все это уже было. В 2010-2013 гг. А потом мы заплатили за все это возросшим долгом. Кризисом. Девальвацией и инфляцией. Налогом на бедных. Опять бедные заплатят сверх цену. Просто за то, чтобы жители Конче Заспы меньше платили за газ. В результате, еще один шаг в сторону русссского мира. То, что очень надо Коломойскому. Очередной подарок олигарху (Игорю Коломойскому, - Авт.), по которому плачет тюрьма, но которого от НАБУ защищают все другие украинские силовики", - резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Фурса объяснил, почему в Украине снова захотели фиксировать цену на газ.