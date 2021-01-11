Олигарх наносит удар: Фурса объяснил, почему в Украине снова захотели фиксировать цену на газ

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, что фиксировать цену на газ для населения в Украине Кабмин заставила "виртуальная миссия МВФ в городе" и протесты против роста тарифов, которые прокатились по всей стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что это значит? Это значит олигарх снова наносит удар. И по экономике Украины. И по сотрудничеству с Западом", - сказал банкир, имея ввиду Игоря Коломойского.

По его словам, этому способстввали несколько факторов, которые по удивительной случайности или не очень случайности, совпали в одно время - "виртуальная миссия МВФ в городе" и тарифные протесты в Полтаве, где "мэр от «За Майбутне" Коломойского", в период, когда "политическая активность на нуле и все доедают оливье".

"Формирование рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества с МВФ. В результате этой реформы, Нафтогаз из черной дыры украинского бюджета, пожиравшей несколько процентов от ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика. И это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения. И это сильно ударило по коррупции, - объяснил Фурса почему рынок газа не выгоден для команды Зеленского. - При этом, в рамках сотрудничества с МВФ, был введен механизм субсидий, который защищал самых бедных. В итоге, богатые платили. Бедные получали субсидии. Любимая социальная справедливость".

Напомним, как сообщал "Телеграф", с 1 января стоимость газа для бытовых потребителей вырасла на 14%.