Требуют отмены повышения тарифов на газ: под Харьковом перекрыли дорогу (видео)

В воскресенье, 10 января, в пгт Высокое, в Харьковской области жители вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу. Люди требуют отмены повышения тарифов на транспортировку газа.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Труха Харьков.

Там также поделились видео с места проведения акции.







В то же время на акцию у конторы ОАО "Лубныгаз" собираются жители города Пирятин, что в Полтавкой области. После митинга участники планируют перекрыть трассу Киев-Харьков в районе Большой Кручи.

Люди требовали пересмотра "грабительских тарифов" на газ и возвращения газотранспортных сетей общинам.

Стоит напомнить, что ранее, 4 января, возле города Лубны в Полтавской области десятки людей перекрыли трассу Киев-Харьков. Людям пришли платежки за газ и увиденные в них суммы возмутили граждан.