Люди получили платежки за газ и перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)

В понедельник, 4 декабря, возле города Лубны, в Полтавской области десятки людей перекрыли трассу Киев-Харьков. Людям пришли слишком большие платежки за газ, и таким образом они потребовали снижения тарифов.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Харьков NOW".
Там также поделились фото с места проведения акции протеста.
По информации подписчика Телеграм-канала Труха Харьков, в результате митинга образовалась 4-х киллометровая пробка. После чего возмущенные водители разогнали участников протеста и дорогу открыли.
Видео с места событий:
Стоит напомнить, что с 1 августа 2020 года украинцам дали право самостоятельно определять поставщика газа. Сделали это для того, чтобы население могло самостоятельно выбрать компанию, предлагающую наилучшее ценовое предложение на рынке.