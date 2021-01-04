Люди получили платежки за газ и перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)

В понедельник, 4 декабря, возле города Лубны, в Полтавской области десятки людей перекрыли трассу Киев-Харьков. Людям пришли слишком большие платежки за газ, и таким образом они потребовали снижения тарифов.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Харьков NOW".

Там также поделились фото с места проведения акции протеста.

По информации подписчика Телеграм-канала Труха Харьков, в результате митинга образовалась 4-х киллометровая пробка. После чего возмущенные водители разогнали участников протеста и дорогу открыли.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что с 1 августа 2020 года украинцам дали право самостоятельно определять поставщика газа. Сделали это для того, чтобы население могло самостоятельно выбрать компанию, предлагающую наилучшее ценовое предложение на рынке.