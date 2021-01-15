Идеи Витренко покупать газ у России далеки от реальности, - эксперт

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России, чем вызвал волну негодования у украинцев.

Но даже если отбросить политическую составляющую, есть экономическая, которая делает идею Витренко нереалистичной. Об этом «Телеграфу» рассказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам Юрия Корольчука, на первый взгляд, в предложении Витренко, порожденным тем, что власть получила кризис с тарифами, есть смысл. Мол, давайте искать более дешевый газ, раз в Европе он дорогой. Но если копнуть чуть глубже, окажется, что предложения – нереалистичны.

«Витренко поясняет, что наиболее дешевый вариант - получать газ со стороны РФ. Он, правда, это закамуфлировал, что не имеет в виду "Газпром". И даже вообще Россию. Мол, это могут быть независимые добытчики газа. А они имеют зарубежных инвесторов, у них совестные проекты. Но трудно понять, чем тот газ, который добыла в РФ условная партнерская компания "Лукойла", "Сургутнефтегаза" или других, будет отличаться от того газа, который добывает "Газпром", - отмечает Юрий Корольчук. – Есть и куда более важный момент. Предложение Витренко нереалистично, пока в РФ действует законодательство, которое предусматривает, что единственным экспортным каналом является "Газпром". Только он поставляет газ за границу. Точка!»

Предложение Витренко о переносе точки продажи газа с западной границы Украины (где Словакия, Венгрия) - на восток, на границу Украины и РФ (типа там его будет покупать какая-то европейская компания, а мы – у нее, ведь газ уже как бы не будет российским), Юрий Корольчук также считает маловероятным.

«Такие вопросы не рассматривает не то что России, но и сами европейские компании. Они не заинтересованы в таком варианте. Им интереснее реэкспортировать газ в Украину. Покупая его, прибывшего транзитом через нашу страну, в Европе – и продавая нам (так называемый реверс). Имея на этом хорошую маржу. Зачем им лишать себя доходов? Вряд ли Витренко не понимает этого, выдвигая подобные идеи», - подчеркивает Юрий Корольчук.