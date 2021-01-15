Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России, чем вызвал вызвал волну негодования у украинцев.

Политологи и эксперты осудили такой план Витренко. Сам же чиновник после такого осуждения опубликовал очередной пост в Фейсбуке, где заявил, что Украине необходимо разблокировать экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии.

"После военной агрессии России против Украины психика многих из нас является особенно чувствительной к вопросам, которые связаны с Россией.

Поэтому грустно наблюдать, как сейчас открыты российские агенты и даже уже «консервы» запускают волну «возмущение» по моим словам о необходимости давления на Газпром / РФ - чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную, и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии", -написал Ветренко.

Кроме того, по словам Витренко для Украины это выгодно потому, так как создает дополнительный спрос на мощности украинской ГТС и снижает цену газа на украинском оптовом рынке.

Под постом появилось множество комментариев, где украинцы просят назвать хоть одного независимого добытчика газа в России. А также хотят узнать, как газ из Средней Азии будет попадать в Украину:

"А можно название хоть одного независимого добытчика в России? и если не сложно как вы собираетесь это доставлять? может независимая труба газопровода?"

"Как независимые компании из Средней Азии будут качать газ по территории России по газпромовской трубе? Кому как не вам знать, что это невозможно без согласования с Газпромом и кремлем"

Напомним, после "тарифных" протестов, украинские власти приняли решение снизить цену на газ для население. Так, 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине.

Цена на газ для бытовых потребителей установится на уровне 6,99 грн за куб. Но стоит уточнить, что такой тариф установлен временно, на период карантина.