Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Витренко предлагает возобновить закупки газа в России: в Украине бьют тревогу
Витренко предлагает возобновить закупки газа в России: в Украине бьют тревогу
"Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США
"Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Алиев взбесил пропагандистов поездкой в знаковый город Карабаха (фото)
Алиев взбесил пропагандистов поездкой в знаковый город Карабаха (фото)

Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ

Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
13:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России, чем вызвал вызвал волну негодования у украинцев. 

Политологи и эксперты осудили такой план Витренко. Сам же чиновник после такого осуждения опубликовал очередной пост в Фейсбуке, где заявил, что Украине необходимо разблокировать экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии.

"После военной агрессии России против Украины психика многих из нас является особенно чувствительной к вопросам, которые связаны с Россией.

Поэтому грустно наблюдать, как сейчас открыты российские агенты и даже уже «консервы» запускают волну «возмущение» по моим словам о необходимости давления на Газпром / РФ - чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную, и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии", -написал Ветренко.

Кроме того, по словам Витренко для Украины это выгодно потому, так как создает дополнительный спрос на мощности украинской ГТС и снижает цену газа на украинском оптовом рынке.

 

Под постом появилось множество комментариев, где украинцы просят назвать хоть одного независимого добытчика газа в России. А также хотят узнать, как газ из Средней Азии будет попадать в Украину: 

"А можно название хоть одного независимого добытчика в России? и если не сложно как вы собираетесь это доставлять? может независимая труба газопровода?"

"Как независимые компании из Средней Азии будут качать газ по территории России по газпромовской трубе? Кому как не вам знать, что это невозможно без согласования с Газпромом и кремлем"

Напомним, после "тарифных" протестов, украинские власти приняли решение снизить цену на газ для население. Так, 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине. 

Цена на газ для бытовых потребителей  установится на уровне 6,99 грн за куб.  Но стоит уточнить, что такой тариф установлен временно, на период карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 539

Все по теме:

Газ, Газпром, Нафтогаз, Юрий Витренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе
02 Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму
03 Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
04 Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)
05 "Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Автобус с людьми вылетел с моста и повис в воздухе: фото и видео жуткой аварии в США
Автобус с людьми вылетел с моста и повис в воздухе: фото и видео жуткой аварии в США
Зять Медведчука стал во главе крупнейшей электросетевой компании России: все детали
Зять Медведчука стал во главе крупнейшей электросетевой компании России: все детали
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь