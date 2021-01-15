Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан

Кабмин Украины обсудил с МВФ свою идею регулировать цены на газ для населения (что идет вразрез с нашими обязательствами перед Фондом).

Рискнет ли правительство включить «ручник»? Не выглядят ли последние действия Украины (Конституционный суд - с его резонансными решениями, центральная власть с ее неоднозначными предложениями) как целенаправленный срыв договоренностей с МВФ? К чему могут привести тарифные протесты? Ситуацию для «Телеграфа» проанализировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

«Не думаю, что нынешняя власть целенаправленно хочет зарубить отношения с МВФ. Но точно есть люди, которые навязывают те или иные решения. К примеру, предлагают Зеленскому проделать те или иные действия. Типа есть альтернатива. Но подталкивают к тому решению, которое выгодно им, а не Украине. Как было с Конституционным судом, который определенные депутаты (в основном от ОПЗЖ) подтолкнули к фактической атаке на антикоррупционные органы. Со всеми вытекающими последствиями… Вот и в ситуации с тарифами и «решением проблемы» в виде ручного регулирования газового рынка (что идет вразрез с нашими договоренностями с западными партнерами) прослеживают подобные моменты», - говорит Виктор Бобыренко.

Он напоминает, что в этот год мы вошли с сокращением субсидий. И ростом тарифов. И то ли не умением, то ли не желанием властей как-то решать накопившиеся проблемы.

«А ведь у нас есть Нафтогаз с самым дешевым тарифом. Почему бы не предоставить ему больше площадок и для добычи газа, и для сбыта? Почему не потеснить Фирташа и Коломойского? Почему не сделать, чтобы субсидии, к примеру, получали те, кто будет приобретать газ по минимальному тарифу? И чтобы доступ к этому минимальному тарифу был у всех. А эти все заявления о снижении-регулировании – популизм. Примитивный и опасный, учитывая уже довольно острую реакцию МВФ», - подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что Зеленский очень зависит от рейтинга. Это фактически единственный его ресурс.

«Если его рейтинг опустится до уровня Порошенко и Бойко, от Зеленского все отвернутся. Его же депутаты – первыми… Понимая, что рост тарифов и охватывающие страну протесты еще больше ужмут его рейтинг, Зеленский согласен на вынужденное госрегулирование цен. Якобы временное. Но это всё равно будет прецедент. И зарождающийся газовый рынок умрет в зародыше, - предупреждает Виктор Бобыренко. – Кому выгодно всё происходящее? В первую очередь - ОПЗЖ и Медведчуку. Понятно, что и Коломойскому. Чем мы дальше от Запада, тем лучше для них. И они будут и дальше расшатывать лодку (в том числе могут ударит по открытию рынка земли), провоцируя Зеленского на поступки, которые отдаляют от Запада и союзников. Зеленскому давно пора выбирать, что важнее – Украина или его личный рейтинг. И принимать порой болезненные, но необходимые для государства решения».

Сейчас же президент, по мнению эксперта, попал в сложнейшую ситуацию. Фактически – цугцванг, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

«Западу он должен слать меседж, что мы – проевропейские, что не отказываемся от своих обязательств, что реформы будут продолжены. А внутри страны – что мы снизим тарифы, несмотря ни на что… И что бы он ни сказал, что бы ни сделал – диссонанс будет. Помните печально известный номер Квартала, когда Зеленский играет на рояле без рук? Так вот теперь он играет разные мелодии во все руки. И не только он… И для каждый аудитории пытаются что-то петь. Получается же какофония», – резюмирует Виктор Бобыренко.

Напомним, что 13 января, на фоне протестов против роста тарифов, Кабмин поддержал введение фиксированной цены на газ в Украине.

После этого пришлось объясняться с МВФ.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил план, который, по его мнению, сможет разрешить кризис с энергноносителями. Вот только одним из пунктов там значится возобновление поставок газа из России.