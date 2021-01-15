Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Разумков ответил на острый вопрос по поводу близости с Зеленским
Разумков ответил на острый вопрос по поводу близости с Зеленским
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Алиев взбесил пропагандистов поездкой в знаковый город Карабаха (фото)
Алиев взбесил пропагандистов поездкой в знаковый город Карабаха (фото)

Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан

Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

Кабмин Украины обсудил с МВФ свою идею регулировать цены на газ для населения (что идет вразрез с нашими обязательствами перед Фондом).

Рискнет ли правительство включить «ручник»? Не выглядят ли последние действия Украины (Конституционный суд - с его резонансными решениями, центральная власть с ее неоднозначными предложениями) как целенаправленный срыв договоренностей с МВФ? К чему могут привести тарифные протесты? Ситуацию для «Телеграфа» проанализировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

«Не думаю, что нынешняя власть целенаправленно хочет зарубить отношения с МВФ. Но точно есть люди, которые навязывают те или иные решения. К примеру, предлагают Зеленскому проделать те или иные действия. Типа есть альтернатива. Но подталкивают к тому решению, которое выгодно им, а не Украине. Как было с Конституционным судом, который определенные депутаты (в основном от ОПЗЖ) подтолкнули к фактической атаке на антикоррупционные органы. Со всеми вытекающими последствиями… Вот и в ситуации с тарифами и «решением проблемы» в виде ручного регулирования газового рынка (что идет вразрез с нашими договоренностями с западными партнерами) прослеживают подобные моменты», - говорит Виктор Бобыренко.

Виктор Бобыренко

Он напоминает, что в этот год мы вошли с сокращением субсидий. И ростом тарифов. И то ли не умением, то ли не желанием властей как-то решать накопившиеся проблемы.

«А ведь у нас есть Нафтогаз с самым дешевым тарифом. Почему бы не предоставить ему больше площадок и для добычи газа, и для сбыта? Почему не потеснить Фирташа и Коломойского? Почему не сделать, чтобы субсидии, к примеру, получали те, кто будет приобретать газ по минимальному тарифу? И чтобы доступ к этому минимальному тарифу был у всех. А эти все заявления о снижении-регулировании – популизм. Примитивный и опасный, учитывая уже довольно острую реакцию МВФ», - подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что Зеленский очень зависит от рейтинга. Это фактически единственный его ресурс.

«Если его рейтинг опустится до уровня Порошенко и Бойко, от Зеленского все отвернутся. Его же депутаты – первыми… Понимая, что рост тарифов и охватывающие страну протесты еще больше ужмут его рейтинг, Зеленский согласен на вынужденное госрегулирование цен. Якобы временное. Но это всё равно будет прецедент. И зарождающийся газовый рынок умрет в зародыше, - предупреждает Виктор Бобыренко. – Кому выгодно всё происходящее? В первую очередь - ОПЗЖ и Медведчуку. Понятно, что и Коломойскому. Чем мы дальше от Запада, тем лучше для них. И они будут и дальше расшатывать лодку (в том числе могут ударит по открытию рынка земли), провоцируя Зеленского на поступки, которые отдаляют от Запада и союзников. Зеленскому давно пора выбирать, что важнее – Украина или его личный рейтинг. И принимать порой болезненные, но необходимые для государства решения».

Сейчас же президент, по мнению эксперта, попал в сложнейшую ситуацию. Фактически – цугцванг, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

«Западу он должен слать меседж, что мы – проевропейские, что не отказываемся от своих обязательств, что реформы будут продолжены. А внутри страны – что мы снизим тарифы, несмотря ни на что… И что бы он ни сказал, что бы ни сделал – диссонанс будет. Помните печально известный номер Квартала, когда Зеленский играет на рояле без рук? Так вот теперь он играет разные мелодии во все руки. И не только он… И для каждый аудитории пытаются что-то петь. Получается же какофония», – резюмирует Виктор Бобыренко.

Напомним, что 13 января, на фоне протестов против роста тарифов, Кабмин поддержал введение фиксированной цены на газ в Украине.

После этого пришлось объясняться с МВФ.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил план, который, по его мнению, сможет разрешить кризис с энергноносителями. Вот только одним из пунктов там значится возобновление поставок газа из России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 270

Все по теме:

Газ, МВФ, Тарифы, Кабмин, Виктор Бобыренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе
02 Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму
03 Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)
04 Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
05 Витренко предлагает возобновить закупки газа в России: в Украине бьют тревогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Зять Медведчука стал во главе крупнейшей электросетевой компании России: все детали
Зять Медведчука стал во главе крупнейшей электросетевой компании России: все детали
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь