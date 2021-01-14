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Решаем проблему в пожарном порядке: стало известно о звонке МВФ из-за цен на газ в Украине

Решаем проблему в пожарном порядке: стало известно о звонке МВФ из-за цен на газ в Украине
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф фото: Сергей Марченко/Facebook

Украина срочно ведет переговоры с МВФ по вопросу введения фиксированной цены на газ в Украине, что противоречит одному из условий выделения очередного транша – наличия рынка газа в стране.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Этим (урегулированием разногласий по вопросу газа, - Авт.) занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера (13 января, - Авт.) у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации", - сказал он.

По словам Маренко, пока нет оснований "категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое".

Также министр финансов добавил, что на данный момент правительство объясняет представителям Фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему".

Напомним, 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине. Так, цена на газ для бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона установится на уровне 6,99 грн за куб. 

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, почему в Украине снова захотели фиксировать цену на газ. А также выяснились последствия для Украины в случае введения фиксированной цены на газ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Украина, МВФ, Цены на газ, фиксированная цена на газ, тарифы в УКраине.
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