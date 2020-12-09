Електроенергія в Україні подорожчає в два рази, і це не межа: чому так відбувається

З 2021 року в Україні підвищаться тарифи на електроенергію. Аналітики ринку енергоспоживання кажуть, що подорожчання буде незначним, але воно буде.

Варто зазначити, що тарифи на електроенергію не змінювалися в нашій країні з 2017 року. Противники підвищення цін (а такі завжди знайдуться) говорять про те, що в результаті цього товар, вироблений в Україні, стане неконкурентоспроможним на міжнародному ринку. Експерти допускають, що підвищення тарифів пов'язане з необхідністю добудови атомних електростанцій. Чи так це - розбирався "Телеграф".

Скільки ми платимо сьогодні?

Ціна на світло та інші радощі з розетки у нас була найнижча в Європі. Поки вона розраховується за спеціальною формулою. Відповідно до її умов, перші 100 кВт, які накрутив лічильник за місяць, коштують по 90 копійок з ПДВ. А далі вже вартість рахується по 1,68 грн за кВт.

Що стосується бізнес-сегмента країни, то тут ситуація наступна - тут ціну формують попит і пропозицію, тобто ринок. Так, в серпні за перші 20 днів середня ціна електрики по "ринку на добу вперед" була 1,28 грн за кВт. Але варто ще додати до цієї вартості прибуток постачальника і ПДВ тоді в середньому виходило близько 2,4 грн за кВт.

Що нас чекає завтра?

З жовтня місяця в ЗМІ форсуються чутки про різке підвищення цін на електроенергію. Чи так це насправді? У Кабміні і Міненерго цю інформацію заперечують і запевняють, що "в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року буде залишатися незмінною".

Однак, є варіант, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) з 2021 скасує щадні перші 100 кВт (по 90 копійок). Пов'язано це з двома чинниками - підписаного меморандуму з МВФ. У ньому уряд клянеться і божиться зробити "економічно обґрунтовані" тарифи на ринку електроенергії. А сприяти цьому будуть RAB-тарифи - регульована база активів. Компанія, яка використовує будь-які комунальні мережі і вкладає гроші в їх розвиток може ставити свою ціну на послуги. І це другий чинник.

Глава аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій в коментарі ЛІГА.Бізнес говорив, що без урахування інфляції та інших витрат, тарифи на електрику піднімуться в 2021 році на 14-15%. Зараз ця сума близька до 2 грн за кВт. І це безпосередньо пов'язано з нововведеннями від влади.

Директор компанії "Асканія Енерджі" Денис Родіна зазначає, що в Україні завищені ціни на "зелену електроенергію", а на тарифи також вплине необхідность доведення до розуму атомної енергетики.

"Не дивлячись на регулярну появу нових об'єктів зеленої генерації в Україні, до речі, з найвищим зеленим тарифом в Європі, а також останні новини про бажання добудувати два атомні блоки, потрібні будуть додаткові кошти, які, зрозуміло, знову ж будуть закладені в тариф на електроенергію . Тому збільшення тарифів на електроенергію не тільки для юридичних осіб, а й для населення просто неминуче", - говорить він.

Так наскільки піднімуться ціни і як довго будуть рости?

Денис Родіна прогнозує стабільне зростання вартості протягом 6 місяців і повне підвищення тарифів до комерційних за 2 роки.

Дрібні юридичні споживачі (з договірної потужністю понад 50 кВт) вже з 1 січня 2021 будуть платити комерційну ціну за електроенергію. За тарифами для населення, то за моєю оцінкою, вони будуть підвищені до комерційного рівня протягом наступних 1-2 років. Після чого споживачі зможуть самостійно вибирати постачальника електроенергії за прикладом, як це сьогодні відбувається з природним газом.

На думку члена Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, в 2021 році тарифи на електроенергію для населення піднімуть в середньому в два рази.

"Замість середньої ціни в 1,04 грн за за 1 кВт/год, буде 2 грн. Але навіть після такого підвищення наші тарифи будуть залишатися одними з найнижчих не тільки в Європі, але і в порівнянні з Росією, Білоруссю, Молдовою. Але біда в тому, що у людей грошей немає. Так що буде рости заборгованість".

За оцінкою Дениса Родіна, підвищення тарифів для населення до комерційних займе 1-2 роки.

"Далі відбудеться безпосереднє збільшення тарифу в кілька етапів, поки тариф не досягне комерційного рівня - приблизно 3,3 грн за 1 кВт/год, його точна вартість буде залежати від того, який комерційний тариф буде до середини 2021 року. Словом, кожен етап підвищення тарифів триватиме від одного кварталу до півроку", - говорить він.

Автори: Олександр Poison Нечай, Андрій Пітонов