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Власть монополий: почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и что будет дальше

Власть монополий: почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и что будет дальше
09:07 Сегодня Телеграф

В понедельник, 18 января, Кабмин на внеочередном заседании рассмотрел вопрос стоимости газа для населения, зафиксировав цену на уровне 6,99 грн/кВт. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что причиной колебания цен за кубометр газа от 6,99 до 11 гривен в отдельных областях могло стать монопольное положение облгазов. Ситуацию для «Телеграфа» прокомментировал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский

«Монополии формально у нас не существует. Согласно Закону «О рынке газа» облгазы были разделены на две компании: сбыты (занимаются поставкой газа и именно о них говорит Шмыгаль) и распредкомпании (облгазы, которые занимаются распределением газа, обслуживанием сетей и являются естественными монополиями), - поясняет Валентин Землянский. - Тариф для облгазов устанавливает НКРЭКУ. Они не могут самовольно его изменять. Регулятор устанавливает тариф, исходя из расчетов облгазов. Может согласится с расчетами, а может «срезать». Как бы там ни было, вопрос экономически обоснованного тарифа обсуждался последние 6 лет. Цена на газ росла, а в тарифе не менялась. В итоге мы получили рост долгов на рынке газа, поскольку облгазы оказались должны Оператору ГТС за балансировку системы, а тот в свою очередь - Нафтогазу».

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По словам эксперта, ситуацию должно было решить принятие законопроекта 3800-1, поданного экс-нардепом Алексеем Кучеренко. В нем шла речь о списании возникшей задолженности для стабилизации финансовой ситуации в отрасли. Но законопроект так и не был принят.

«Кроме того, - продолжает Валентин Землянский, - тариф учитывает зарплаты сотрудников облгазов которые находились в районе 5 тыс. гривен. Это вдвое ниже средней зарплаты по отрасли».

Валентин Землянский

Перекосы по каждому региону – это отдельная история, отмечает эксперт. Ведь у каждого облгаза своя экономика, как у предприятий ТКЭ (теплокоммунэнерго).

«Правительство, вместо того, чтобы разобраться в ситуации и найти компромиссное решение (например, поэтапного повышения тарифов, которое не совпадало бы по времени с ростом цены газа) просто решило усреднить тариф по Украине на уровне 1,79 грн за кубометр. В итоге, задолженность облгазов перед Оператором продолжит увеличиваться», - поясняет эксперт.

Что касается сбытов, то их монополия, по словам Валентина Землянского, является фактической.

«Они работали в этом регионе и занимались поставкой газа до начала трансформации рынка газа. Абсолютно понятно, что никто из этих компаний не собирался добровольно отказываться от поставок газа своим клиентам, - говорит эксперт. - Эта ситуация не устраивала НАК "Нафтогаз Украины", который тоже хочет зайти в сегмент поставок газа населению. В результате Укргаздобыча практически перестала отдавать ресурс на рынок. Сбыты вынуждены были закупать импортный ресурс, в связи с чем начала расти внутренняя цена на газ для бытовых потребителей, поскольку закупочная привязана к ценам на европейских хабах».

Валентин Землянский называет решение правительства о фиксации предельной цены продажи газа для населения на уровне 6.99 грн за куб, временной мерой. Изменения же, уверен эксперт, должны носит системный характер.

«Во-первых, украинский ресурс должен реализовываться на украинской бирже. Это позволило бы сформировать внутренний ценовой индикатив, - поясняет Валентин Землянский. - Кроме того, Нафтогаз имеет возможность аккумулировать ресурс в летний период по более низким ценам, для того чтобы осуществлять интервенции на внутренний рынок ресурсом по более низкой цене в отопительный сезон. Должны быть введены регуляторные ограничения на использование украинского ресурса сбытами. В результате мы смогли бы получить снижение внутренней цены по сравнению с еропейскими хабами и главное – ее прогнозируемость на отопительный сезон. Но ключевым является включение государства в процесс регуляции и контроля рынка, а не сначала полностью отказываться от этих функций, а потом пытаться административно-командными методами имитировать защиту граждан и контроль за ценами».

Напомним, что врио министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России. Это вызвало волну негодования у украинцев.

Идеи Витренко покупать газ у России далеки от реальности, - эксперт

В свою очередь, аналитик Виктор Бобыренко рассказал «Телеграфу», чем закончится тарифный Майдан в Украине

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Газ, Тарифы, Кабмин, Валентин Землянский, Цены на газ, Регулирование цен.
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