Тарифні ігри в Україні: як обманюють простих українців та навіщо "Нафтогаз" вбиває ринок

Весь січень України лихоманить від тарифних ігор, які влаштувала влада і зрощені з нею фінансово-промислові групи. Після масових протестів, Кабмін «вручну» знизив тарифи на газ, а також зменшив вартість його розподілу. Політичний експерт, директор Інституту розвитку профспілкового руху Михайло Чаплига розповів «Телеграфу», як за допомогою газових махінацій обманюють українців і хочуть продати НАК "Нафтогаз".

«Так званий «ринок газу» в тому вигляді, в якому він є сьогодні, - це "Нафтогаз" і афільовані з ним компанії, плюс облгази. Нафтогаз як монополіст самостійно вирішує - кому, коли, скільки та за якою ціною продавати газ українського видобутку. Тобто, у непрозорий спосіб впливаючи на те, що у нас називають «ринком». Інтерес "Нафтогазу" простий. Достатньо лише подивитися на кампанію, яка розгорнулася нещодавно, коли всім споживачам пропонували переходити на постачання виключно від "нафтогазівці"в. Оскільки "Нафтогаз" - головний розподільник газу вітчизняного видобутку, у нього ціна завжди буде нижча. Це призводить до колапсу навіть тієї пародії, яку ми називаємо «ринком». І коли зникне останній конкурент, "Нафтогаз" перетворитися в безроздільного монополіста. І почне диктувати зовсім інші умови», - прогнозує Михайло Чаплига.

Саме в цей момент, вважає він, швидше за все, відбудеться приватизація "Нафтогазу" - і виведення його на IPO (первинна публічна пропозиція, первинне публічне розміщення - перший публічний продаж акцій акціонерного товариства, в тому числі у формі продажу депозитарних розписок на акції, необмеженому колу осіб). Після чого НАК навіть номінально перестане бути власністю держави.

«Що стосується облгазів, то там найсерйозніша схема - схема калорійності газу, - продовжує експерт. - Багато хто скаржиться, наприклад, на різний час закипання того ж чайника. Думають, що в газ домішують... Але справа в іншому. Обсяг газу в кубах залежить від тиску в трубі й зовнішньої температури. Чим нижчий тиск, тим нижча калорійність газу. Фактично на грі цих показників - тиск в трубі й температура - облгази грають на калорійності та обсязі споживаного нами газу. Ми споживаємо і платимо більше, хоч за цими показниками повинні стежити відповідні служби».

За словами Михайла Чаплига, облгази також грають на тому, що нібито відповідають за безпеку споживчої інфраструктури. Мовляв, не можна передавати відповідні мережі в комунальну власність або власність громади, які нібито не забезпечать належну безпеку.

«Оскільки механізми обслуговування і контролю за обсягом спожитого газу відсутні, вони малюють будь-які цифри в розрахунку витрат. А оскільки перевірити й посперечатися з цим досить складно (немає у нас в державі відповідних інструментів), НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) погоджується з тим розрахунком, який їй надають. І якщо скласти схему "Нафтогазу" і облгазів, будь-яка цифра, яку нам малюють, буде не ринковою, а взятою зі стелі», - резюмує Михайло Чаплига.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАНУ Валентин Землянський розповів "Телеграфу", чому Кабміну довелося втрутитися в історію з цінами на газ - і що буде далі.

Після того як в Кабміні вирішили знизити ціну на газ для українців, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко привів план, який, на його думку, зможе вирішити кризу з енергоносіями. Одним з пунктів плану значиться відновлення постачання газу з Росії.

Ідею Юрія Вітренка проаналізували експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп і член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.