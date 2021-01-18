Цену на газ для населения снизили: сколько теперь нужно платить за голубое топливо

В понедельник, 18 января, Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о снижении цены на газ, установив ее фиксированную стоимость на уровне 6,99 гривен за куб.

Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам соответствующего заседания Кабмина в понедельник, 18 января.

"Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%", - отметил он.

По его словам, установленная Кабмином цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн./куб) означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко проанализировал для "Телеграфа" ситуацию с тарифами и вариантами их регулирования, которые находятся на рассмотрении у правительства.