Для украинцев установят новую цену на газ: Кабмин собрали на внеочередное срочное заседание

Кабинет Министров в понедельник, 18 января, проведет внеочередное заседание, на котором намерен принять постановление, которым предусмотрено установление максимальной цены для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен за куб. м газа с учетом НДС и платы за доставку.

Об этом говорится в соответствующем анонсе, который обнародован на Правительственном портале. Заседание начнется в 10:00.

Напомним, что впервые об инициативе с введением фиксированной цены на газ заговорил министр энергетики Юрий Витренко. В его ведомстве уже подготовлен проект соответствующего постановления. Позже 13 января члены правительства собрались на встречу с парламентариями из-за "тарифных протестов".

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко проанализировал для "Телеграфа" ситуацию с тарифами и вариантами их регулирования, которые находятся на рассмотрении у правительства.