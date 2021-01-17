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Кабмин готовит новое решение по газу: что известно о планах правительства

Кабмин готовит новое решение по газу: что известно о планах правительства
Обновлено 17:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В понедельник, 18 января, Кабмин намерен принят постановление, которым предусмотрено установление максимальной цены для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за куб.м газа с учетом НДС и платы за доставку. 

Такую информацию ZN.UA сообщили собственные источники в Офисе президента Украины. 

Ограничение будет оставаться в силе до завершения карантина, но не более, чем до 31 марта. 

Как сообщалось ранее, о возвращении регуляции тарифов на газ стало известно 12 января. Тогда члены правителсьства собрались на встречу с парламентариями из-за "тарифных протестов". 

Напомним, ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко проанализировал для "Телеграфа" ситуацию с тарифами и вариантами их регулирования, которые находятся на рассмотрении у правительства. 

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Газ, Тарифы, Кабмин, Цена на газ.
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