Кабмин готовит новое решение по газу: что известно о планах правительства

В понедельник, 18 января, Кабмин намерен принят постановление, которым предусмотрено установление максимальной цены для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за куб.м газа с учетом НДС и платы за доставку.

Такую информацию ZN.UA сообщили собственные источники в Офисе президента Украины.

Ограничение будет оставаться в силе до завершения карантина, но не более, чем до 31 марта.

Как сообщалось ранее, о возвращении регуляции тарифов на газ стало известно 12 января. Тогда члены правителсьства собрались на встречу с парламентариями из-за "тарифных протестов".

Напомним, ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко проанализировал для "Телеграфа" ситуацию с тарифами и вариантами их регулирования, которые находятся на рассмотрении у правительства.