Есть рациональные вещи: в Украине разобрали внезапные идеи закупать газ напрямую у россиян

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал «Телеграфу» о ситуации с тарифами на газ в Украине и о предложении врио министра энергетики Юрий Витренко разблокировать закупки газа напрямую из России независимыми добытчиками.

По словам Андриана Прокипа, ситуация с резким ростом тарифов на газ возникла из-за ряда факторов.

«Во-первых, летом 2020 года был запущен рынок газа для населения. Регулировать его теперь нельзя (ранее были PSO – спецобязательства, согласно которым поставщики должны были продавать газ дешевле). Теперь - привязка к рыночному уровню, - поясняет эксперт. - Газпоставщики покупают газ или национального производства, или импортного. Или летом, когда он более дешевый (если есть, где хранить), или осенью-зимой, когда он дорогой. Населению его, понятно, продают с определенной наценкой.

Плюс – пересмотр тарифов на распределение газа для бывших облгазов (теперь - операторы газо-расрпеделительный сетей – ГРС). Плюс – Укргазодобыча, которая добывает 75% газа в Украине, не выходит с ним на биржу, что позволило бы сделать цену дешевле. Это содействует тому, что покупать приходится больше импортного – дорого – газа. Все эти факторы (вполне прогнозируемые) привели к росту цен».

Что касается предложений Витренко – они, по мнению Андриана Прокипа, вполне разумные. И рассматривать их нужно в комплексе.

«Никто не предлагает покупать газ у "Газпрома". Речь о разблокировке транзита газа из Средней Азии, об экспорте газа независимыми компаниями из России, о переносе точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа на нашу восточную границу. О возможности покупать не только российский, но и азиатский газ. Это конкуренция. Это падение цен, - подчеркивает эксперт. - Критика в адрес Витренко, как мне кажется, необоснованна. Мы покупаем газ в Европе. И в основой массе – это российский газ. Кстати, предложения о переносе точек передачи газа на нашу восточную границу давно блокируются Кремлем. Это тоже о многом говорит… Как человек, который был архитектором победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, Витренко понимает правила европейского рынка и рынка вообще. Потому и подает такую идею».

Но правительство, отмечает эксперт, похоже, вновь решило заниматься регуляцией.

«Правда, детали пока неизвестны. Текста постановления нет. Возможно, вновь попытаются вернуть режим PSO. Это означает заморозку рынка. И однозначно будет не очень хорошо воспринято энергетическим сообществом, международными организациями (включая МВФ), странами, которые давно убеждали Украину в необходимости перехода на рынок газа. Если речь о возврате PSO на короткий период (2-4 месяца) – это вариант не худшего зла. Но это - консервация ситуации, а не ее решение. А дальше проблемы с МВФ и не только…», - резюмирует Андриан Прокип.