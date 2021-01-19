Вслед за снижением тарифа на газ в Украине уменьшили стоимость его распределения

На фоне снижения и установления фиксированного тарифа на газ на уровне 6,99 гривен за куб, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на установила предельный тариф и на распределение газа, который "завис" на уровне 1,79 гривен за кубометр.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Регулятор поддержал общее решение, наработанное Правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%", - уточнил он.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что предельный тариф на уровне 1,79 гривен не означает, что он будет одинаков для всех. Здесь имеется ввиду высший предел тарифа.

"Однако для десятков компаний эта сумма будет ниже", - заверил премьер.

Ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и что будет дальше.