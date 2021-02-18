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Как компенсировать часть денег за отопление и кто может на это рассчитывать
Как компенсировать часть денег за отопление и кто может на это рассчитывать
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Как компенсировать часть денег за отопление и кто может на это рассчитывать

Как компенсировать часть денег за отопление и кто может на это рассчитывать
07:37 Сегодня Телеграф

С приходом отопительного сезона каждый украинец снова возвращается к мысли, как можно сэкономить на отоплении. И пока цены на газ скачут, кое-кто прикручивает вентиль батареи, а некоторые вообще переходят на электрическое отопление. И дело иногда совсем не в деньгах - часто украинцы принимают во внимание газовый шантаж со стороны России и поэтому отказываются от использования "голубого топлива". Все больше частных домов переходят на электроотопление, это касается не только старых, а и новых построек. Также многие видят в электричестве больше надежности и безопасности.

Сколько стоит провести электрическое отопление?

В среднем на 2-комнатную квартиру нужно потратить 14-16 тысяч гривен, чтобы получить у себя электрическое тепло. Это со всеми документами, на оформление которых требуется не более трех месяцев. Затем плата за такое отопление будет составлять для квартиры примерно 600 грн. Это все за электричество. Дополнительного платить ни за что не нужно.

Еще одним достоинством такого аппарата является то, что его можно регулировать самостоятельно с помощью терморегуляторов, или вообще с приложения для смартфона.

Для частного дома только пакет документов обойдется 5-6 тысяч гривен, дальше прайс растет пропорционально квадратуре.

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Какие сюрпризы нам готовит государство?

Несмотря на привычную мысль, что государство редко приходит на помощь и чаще учреждения как раз повышают цены на всё, на этот раз, похоже, правительство приятно удивило.

В начале этого месяца, 1 февраля 2021, Кабинет Министров Украины принял постановление о компенсации за электрическое отопление. Это связано с отменой льготного тарифа в 90 коп. за первые 100 кВт.
предоставление компенсации некоторым потребителям электроэнергии
Напомним, с 1 января 2021 для бытового потребителя теперь единая цена в 1,68 грн/кВт*ч. Но для тех, кто имеет электрическое отопление правительство пошло на встречу:

"Компенсация предоставляется на электрическую энергию, потребленную в 1 кв. 2021, бытовым потребителям (кроме тех, которые получают субсидию), которые по состоянию на 31.12.2020 имели право на пониженный тариф, и которые используют электроэнергию для отопления (в пределах 3000 кВт * ч в месяц), а также детским домам семейного типа, многодетным и приемным семьям".

Очень важный момент - такая компенсация будет предоставляться только за электричество, которое использовали с 1 января по 31 марта 2021 года. Рассчитывается эта сумма как разница цены за электроэнергию по тарифу 1,68 грн/кВт.*ч. По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, такое возмещение сможет помочь сотням тысяч семей по стране.

"Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч. На отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Таких семей около 400 тысяч по Украине".

Так возмещает уже?

На самом деле компенсации действительно есть и действительно работают. Например, у главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова тоже в доме установлено электроотопление.

"В рамках закона я хотел экономить. Взял тариф "день-ночь" плюс пакет документов на индивидуальное электроотопление. За месяц отопительного сезона получалось примерно 3000 кВт*ч, и с учетом льготного тарифа я платил 2200-2500 грн/мес. Де-факто после отмены льготных тарифов сумма "коммунальных" вырастает вдвое", - говорит Ярослав Жаренов.

"За январь уже насчитало более 4 тысяч гривен, однако государство вернуло более 1800 грн, то есть половину. Интересно, что никаких заявлений писать не надо было - средства автоматически были перечислены в кабинет пользователя, и это было указано в платежке", - добавляет он.

Счет за электроотопление

У журналиста и его соседей есть опасения, что эта "акция" продлится еще месяц-два, а дальше "лавочку прикроют".

"Вообще непонятно откуда деньги на такие компенсации? Хорошо, что нам компенсировали средства за повышение тарифов, однако это скорее похоже на подачку от государства, которую оно может в любой момент забрать", - резюмирует Ярослав Жаренов.

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Но пока деньги за электроотопление возвращают. Случай с нашим главным редактором не является исключением, есть много подобных ситуаций по всей Украине и пока такая правительственная инициатива действительно работает. Но сейчас только февраль и до конца квартала еще полтора месяца. И вообще схему "правительство дало - правительство взяло, потому что передумало" пока никто не отменял.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, Тарифы, Кабмин, Компенсация, электроотопление.
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