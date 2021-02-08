Жительнице села под Житомиром отключили газ и выписали огромный штраф: как она наказала Облгаз

В нашей стране иногда встречаются случаи, когда гражданам берут и что-то жизненно необходимое выключают. Электричество по притянутому за уши долгу, отопление, потому что ТЭЦ плохо работает, газ, потому что счетчик реконструировали.

Случай с газом

Последний случай произошел в селе Глубочок Барановского района Житомирской области. Рабочие ПАО "Житомиргаз" в октябре 2017 пришли к жительнице одного из жилых домов Татьяне Нуриевой и сняли газовый счетчик под предлогом того, что на нем якобы лежал предмет, похожий на магнит. Устройство должны были принять на экспертизу. А дальше поставили временный счетчик.

Пломбы на нем цельные. Во время экспертизы его подсоединяли к различным приборов, демонстрировали, что с ним все в порядке. Ничего не установлено. Далее рабочие "Житомиргаза" раскрутили счетчик и сказали, что внутри него есть конструктивные изменения, якобы шестерня, которой там быть не должно.

Представитель потребителя спросил, что это за шестерня и как она оказалась в запломбированном приборе? Контора провела расчеты неучтенного газа и назначила женщине выплатить примерно 30000 гривен. Для погашения долга дали очень короткий срок. Через две недели, за которые Татьяна Нуриева не смогла найти деньги, ее отключили от газоснабжения.

Почему эта история важна?

Женщина оказалась не робкого десятка и подала иск на ПАО "Житомиргаз", которые и лишили ее газа. Она выиграла, а помогла ей в этом ОО "Адвокация прав потребителей".

Почему эта история важна? Во-первых, потребитель победил монополиста. Так, быстро, но системный подход к решению проблемы дает положительный результат. С другой стороны, все прекрасно понимают, как трудно простому потребителю восстановить справедливость, когда монополист отключает от своих услуг мгновенно, без судов, только одним росчерком на бумаге. В этом вся соль ситуации: неравные права.

Написали представители общественной организации на своей странице в Facebook, и показали документы с определением и решением.

"Телеграф" пообщался с главой ГО "Адвокация прав потребителей" Виталием Эйсмонтом, который рассказал все подробности дела.

Представители "Житомиргаза" пришли к Татьяне Нуриевой и сняли счетчик на перечень. По мнению предприятия человек внес в сам прибор конструктивные изменения, которые влияли на учет газа. Они ничего не доказывали с помощью экспертизы, а просто задекларировали якобы факт. За то, что счетчик работал у жительницы Барановского района с нарушениями, якобы сломали пломбы, ей насчитали дополнительно 30 тысяч гривен.

В "Житомиргазе" составили протокол, в котором авторы руководствовались внутренними техническими требованиями к оборудованию, газово-распределительной системе, ссылались на закон о хозяйственной деятельности и на правила подачи документов, оборудования на поверку и многое другое. Конечно, обычный потребитель не знаком с такими тонкостями. Женщина пошла к адвокату.

Все это время она была без газоснабжения и должна была переоборудовать свое жилье, чтобы не замерзнуть. Они поставили твердотопливный котел. Они тратили кучу денег на покупку топлива для зимы.

Вопреки ожиданиям, суд пошел навстречу потребителю, учел все основания, логику действий монополиста, его объяснения и принял решение в пользу потребителя. Облгаз не стал подавать апелляцию и кассацию. Газоснабжение восстановлено.

Что дальше?

У истории есть продолжение. Сейчас адвокат Татьяны подал в суд на ОАО "Житомиргаз" на возмещение морального и материального ущерба. Материальный будет рассчитываться вместе со всеми расходами семьи, которые пошли на обустройство альтернативного варианта отопления - котла на твердом топливе и на систему вентиляции.

Виталий Эйсмонт: Суды длились три года, по делу сменилось три судьи. Два вышедших на пенсию, а третий продолжил процесс в 2019 году. Уж он признал незаконными действия ОАО "Житомиргаз" и распорядился возобновить газоснабжение. Решение уже вступило в законную силу. Во время слушания были выявлены нарушения в экспертизах и остальных процедур с документами. Часть из них не соответствовала требованиям законодательства. Опять же не было никаких предупреждений потребителя об отключении газа - письменное сообщение и тому подобное.

Мы подаем иск на возмещение морального ущерба. Я думаю, что это будет 50 тысяч гривен. По материальному ущербу сумма еще согласовывается и высчитывается. Должна быть экспертиза, которая его докажет.

Есть нюанс

Корреспондент "Телеграфа" спросил у адвокации, а что делать, если ПАО просто скажет, что у них нет денег выплатить назначенную судом сумму и растянет свой долг на десятилетия? Это довольно распространенная практика среди подобных контор.

Виталий Эйсмонт: Это частная компания, которая должна выполнять все необходимые позиции и правила монополий. В таком случае вопрос идет не только об обращении в суд дополнительно. Еще будет обращение к НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - Авт.).

Во-первых, они платежеспособны. Во-вторых, если они добровольно не выполняют решение суда, то мы всегда можем обратиться в исполнительную службу и принудительно взыскать эти средства. В том числе арестовать счета. Я не думаю, что будет проблема. Они не подавали апелляцию, а сразу согласились.

Напомним, цены на газ для украинцев опустились ниже 7 грн/куб.м.