Тарифы на отопления будут меняться несколько раз в год: во сколько это обойдется простым украинцам

После того, как "Телеграф" подробно разобрался с ценами на газ, возник логичный вопрос - что же с отоплением? Сколько платить за обогрев помещения? Ведь эта цена напрямую связана с газом.

Согласно меморандуму с МВФ, с отопительного сезона 2020-2021 годов в Украине тарифы на отопление будут пересматривать не реже одного раза в год накануне старта отопительного сезона. Проще говоря, с 1 октября 2020 компании-поставщики тепла несколько раз в год будут корректировать тарифы, учитывая рыночные цены на газ. То есть, если растет цена на газ, то соответственно дорожает и отопление.

Вроде бы как ничего страшного и даже местами оптимистично.

С 1 июля этого года спецобязательства "Нафтогаза" по продаже топлива населению утратили силу. Группа выставила свою цену за газ в ноябре. По тарифу "Месячный" она составила 6,33 грн/куб.м. с НДС. Тем, кто хочет платить целый год по одной цене по тарифу "Годовой" цена составит 6,45 грн/куб.м.

Кроме того, те, кто заключил договор на годовую поставку газа до 31 октября 2020 года, будут платить в 2021 по старой цене в 5,24 грн/куб.м. Цен на декабрь текущего года пока нет. Но резкого роста цены на жидкое топливо не будет.

Цена на газ у частных поставщиков сейчас колеблется от 5,95 грн/куб.м. (компания Megawatt) до 9,05 грн/куб.м. (ООО “Львівенергозбут). Любой желающий может перейти на тарифы "Нафтогаза" или же остаться со своим поставщиком.

Тарифы на отопление

В большинстве городов Украины пока не менялись с 2019 года. Цены на централизованное отопление с приборами учета тепловой энергии колеблются от 654,35 грн. с НДС за 1 Гкал (ПАО "Центренерго" СО "Зміївська ТЕС") до 1 795,53грн. с НДС за 1 Гкал (ООО "Рівнетеплоенерго")

А разбег стоимости централизованного отопления без приборов учета тепловой энергии грн. с НДС за 1 м² сейчас составляет от 20,15 грн. НДС за 1 м² (ПАО "Центренерго" СО "Зміївська ТЕС") и аж до 80,04 грн. НДС за 1 м² (КПТС "Криворіжтепломережа").

Причем стоит отметить, что самые дешевые тарифы в Харьковской области пересматривались одними из самых последних - 15 ноября 2019 года. А самая высокая стоимость не пересматривалась с 1 января 2019 года.

Также, отопление и прочие стоимости бытовых услуг можно рассчитать на специальном сайте, где есть все необходимые финансовые калькуляторы для коммуналки.

Автор: Александр Poison Нечай