По 6,99 за куб и ниже: сколько придется выложить за газ в феврале

26 января газоснабжающие компании Украины обнародовали свои цены для потребителей на февраль 2021 года. По распоряжению Кабмина, стоимость одного кубометра газа не должна превышать 6.99 гривен. Однако поставщики имеют право установить и более низкую цену.

Об этом сообщили gazpravda.com.ua.

Стоит отметить, что газоснабжающие компании должны были обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. То есть у тех газопоставщиков, которые не обнародуют свежую, февральскую цену будет действовать январская цена.

В итоге свои февральские ценники обнародовали более 30 компаний. Даже с предложениями ниже предельной цены:

Megawatt предложил цену 6,88 грн за кубометр,

"Агросинтез Трейдинг" - 6,88 грн за кубометр,

Энергетические ресурсы Украины - 6,90 грн за кубометр,

ВОЛИНЬЕЛЕКТРО Сбыт - 6,97 грн за кубометр,

ETG.UA - 6,98 грн за кубометр.

Остальные поставщиков, которые обнародовали цены по состоянию на вечер 26 января, (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн за кубометр.

Список предложений газоснабжающих предприятий в феврале 2021 (цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа потребители платят отдельно):

Напомним, после вспыхнувших в Украине протестов из-за высоких тарифов правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать не дольше чем до 31 марта.

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