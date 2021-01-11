Тарифный майдан набирает обороты: фото и видео протестов 11 января

11 января в Полтаве и трех населенных пунктов Черновицкой области люди вышли на митинги под ОГА, и перекрыли трассы с требованием снизить тарифы.

В понедельник, 11 января, в 11:00, на площади перед Полтавской ОГА начался митинг против ЖК-тарифов. Люди требовали снизить тарифы на газ и электроэнергию, которыми олигархи "душат" населения Украины. Об этом сообщает Poltava.io.

Фото с места событий:

Видео с митинга:

В то же время в Дубовцах Кицманского района Черновицкой области 11 января, люди перекрыли трассу национального значения.

Люди протестуют против высоких тарифов на газ.

Кадры с места протеста:

В тот же день в Черновицкой области жители села Атаки Хотинского района перекрыли движение транспорта на автомобильной трассе на границе Буковины и Хмельницкой области.

Участники акции протеста также протестуют против повышения тарифов на потребление и транспортировку газа.

Фото с места проведения акции:

В понедельник, 11 января, группа жителей села Оршовцы Кицманского района устроила перекрытия автомобильной трассы национального значения в рамках акции протеста против роста тарифов на газ.

Фото и видео с места проведения акции:

Эксперты отмечают, что рост общественного возмущения в Украине обусловлен не только повышением тарифов на коммуналку, но и по причине некомпетентности власти президента Владимира Зеленского.