Рост общественного возмущения в Украине обусловлен не только повышением тарифов на коммуналку, но и по причине некомепетентности власти президента Владимира Зеленского. Пока он "жирует" в Буковеле, его окружение покупает поместья и тайно вакцинируется.

Об этом сообщил эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

По его мнению перекрытия трасс из-за высоких тарифов за газ, тепло, воду и электричество вызваны не только нищей ситуацией бедного населения, но и аморальным поведением и вопиющим невежеством некомпетентной власти Зеленского.

"Это очень раздражает не только "посполитый люмпен", но и средний класс, которые привели Зеленского на Печерские холмы", - отмечает эксперт.

Октисюк выделяет несколько важных причин для недовольства среди граждан: "Президент Зеленский демонстративно жирует в Буковеле; его свита покупает поместья и лимузины; элита тайно колется дефицитной вакциной; олигархи крутят карман простого человека и так далее".

Он уверен, что следующий этап этих протестов будет проходить в политическом процессе. И эту тарифную партию прекрасно сыграют оппозиционные силы, в первую очередь "Батькивщина" и ОПЗЖ.

"ОПЗЖ готовится мобилизовать своих депутатов местных советов; "Батькивщина" также инструменты для ведения политической конкуренции по тарифной теме. Прогнозирую, что их рейтинги начнут расти", - считает аналитик.

Стоит напомнить, что власти США не рассматривают Украину, как ключевой вопрос. При этом власти Украины ничего не делают для того, чтобы изменить ситуацию.