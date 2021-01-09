Киев был бы ценным партнером для Вашингтона, но сам решил остаться пешкой - экономист

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23:34 Сб, 9 Январь 2021 Телеграф Фото: president.gov.ua

Власти США не рассматривают Украину, как ключевой вопрос. В то же время власти Украины ничего не делают для того, чтобы изменить ситуацию.

Таким мнением поделился с "Телеграфом" соучредитель Украинского института будущего (UIF) и Центра экономического восстановления, директор экономических программ UIF Анатолий Амелин.

"Для Америки (Трамп ли правит, Байден ли) сегодняшняя Украина - периферийный вопрос. Пешка на шахматной доске, которой можно пожертвовать ради более сильной фигуры. И наши власти, к сожалению, ничего не делали и не делают, чтобы изменить ситуацию", - сказал он. 

Эксперт отмечает, что именно Украина должна предлагать Штатам взаимовыгодное сотрудничество, будь-то военно-промышленный комплекс, сфера энергетики или аэрокосмическая отрасль. 

Амелин подчеркивает, что Украина должна быть интересным партнером для США.

По его словам, в нашей стране находятся 20% мировых запасов титана, в то время как Boeing закупает его в России. Помимо того, США могли бы добывать в Украине газ и поставлять его в Европу, отрезая от этого рынка Россию. 

"К тому же, как известно, где работают американские вышки, точно не появятся русские танки", - говорит он. 

Тем не менее, по убеждению эксперта, ни Порошенко, ни Зеленский в этом направлении не сделали ни единого шага. 

"Что дает повод задаваться вопросом – а нашу ли повестку продвигают наши власти?" - подытожил Амелин. 

Больше о рисках, которые ожидают Украину в 2021 году, а также о способах их решения, читайте в материале "Телеграф": Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным.

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Все по теме:

Украина, США, Петр Порошенко, Джо Байден, Дональд Трамп, Анатолий Амелин, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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