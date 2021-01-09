Лыжи и селфи ближе людской боли: Зеленского упрекнули в "удачном" выборе времени отпуска

Президент Украины Владимир Зеленский попал в скандал из-за неудачного выбора времени отпуска. Он решил отдохнуть на Буковеле, нежели решать вопросы поставок вакцин и почтить память жертвам рейса PS-752.

Об этом сообщил журналист Назар Приходько.

Стоит отметить, что Зеленский отправился на отпуск в Буковель с началом локдауна в Украине.

В то же время 8 января состоялась годовщина трагедии рейса PS-752, сбитого двумя ракетами в небе над Тегераном. В результате которой погибло 176 человек, 11 из которых были гражданами Украины.

В память о жертвах сегодня в Киеве, в парке "Вербовая роща" открыли мемориальный камень с табличкой с номером рейса. "Пришли родные, коллеги, Друзья, знакомые ... А Зеленский не пришел ... У него лыжи и Селфи ... Тебе лыжи и Селфи ближе боль людей, за трагедию нации, за престиж государства", - отметил Приходько.

Так же произошло и годом ранее, когда в день катастрофы он находился на отдыхе в Омане.

В свою очередь внефракционный народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза также высказался о поступке Зеленского.

Он напомнил, что еще в четверг, 7 января, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу сообщил о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

При этом, Нетаниягу сообщил, что за последние недели он 17 раз беседовал с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. Последняя беседа состоялась несколько дней назад. Было принято решение, что Израиль станет моделью массовой вакцинации, и этот опыт будет использоваться другими странами.

Таким образом, была ускорена отправка новой партии вакцины в Израиль, получение которой ожидается в ближайшее воскресенье.

"А сколько раз Вова беседовал с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла? Нисколько? Тогда результат ожидаемый", - отметил Береза.

Стоит напомнить, что Зеленский не впервой пренебрегает правилами карантина. Ранее он и первая леди Елена Зеленская получили Вифлеемский огонь от представителей скаутских организаций, и сфотографировались с ними без маски.