Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Грозит ли Трампу импичмент из-за попытки госпереворота в США? Анализ и прогноз от Сергея Толстова
Грозит ли Трампу импичмент из-за попытки госпереворота в США? Анализ и прогноз от Сергея Толстова
Локдаун по-украински: лучшие шутки на злобу дня
Локдаун по-украински: лучшие шутки на злобу дня
Под Николаевом сгорела нефтебаза, расследуют диверсию (фото и видео)
Под Николаевом сгорела нефтебаза, расследуют диверсию (фото и видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)

Лыжи и селфи ближе людской боли: Зеленского упрекнули в "удачном" выборе времени отпуска

Лыжи и селфи ближе людской боли: Зеленского упрекнули в "удачном" выборе времени отпуска
13:14 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Президент Украины Владимир Зеленский попал в скандал из-за неудачного выбора времени отпуска. Он решил отдохнуть на Буковеле, нежели решать вопросы поставок вакцин и почтить память жертвам рейса PS-752.

Об этом сообщил журналист Назар Приходько.

Стоит отметить, что Зеленский отправился на отпуск в Буковель с началом локдауна в Украине.

В то же время 8 января состоялась годовщина трагедии рейса PS-752, сбитого двумя ракетами в небе над Тегераном. В результате которой погибло 176 человек, 11 из которых были гражданами Украины.

В память о жертвах сегодня в Киеве, в парке "Вербовая роща" открыли мемориальный камень с табличкой с номером рейса. "Пришли родные, коллеги, Друзья, знакомые ... А Зеленский не пришел ... У него лыжи и Селфи ... Тебе лыжи и Селфи ближе боль людей, за трагедию нации, за престиж государства", - отметил Приходько.

Так же произошло и годом ранее, когда в день катастрофы он находился на отдыхе в Омане.

В свою очередь внефракционный народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза также высказался о поступке Зеленского.

Он напомнил, что еще в четверг, 7 января, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу сообщил о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта. 

При этом, Нетаниягу сообщил, что за последние недели он 17 раз беседовал с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. Последняя беседа состоялась несколько дней назад. Было принято решение, что Израиль станет моделью массовой вакцинации, и этот опыт будет использоваться другими странами. 

Таким образом, была ускорена отправка новой партии вакцины в Израиль, получение которой ожидается в ближайшее воскресенье. 

"А сколько раз Вова беседовал с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла? Нисколько? Тогда результат ожидаемый", - отметил Береза.

 

Стоит напомнить, что Зеленский не впервой пренебрегает правилами карантина. Ранее он и первая леди Елена Зеленская получили Вифлеемский огонь от представителей скаутских организаций, и сфотографировались с ними без маски.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе
02 Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться
03 Прояснилась дальнейшая судьба ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве
04 Добкин назвал причину ссоры с Кернесом: "Он отнекивался, но я попал в яблочко"
05 "Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перед захватом Капитолия Трамп &quot;решал&quot; итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)
Перед захватом Капитолия Трамп "решал" итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)
В больнице Одессы умер мужчина, которого высадили с инсультом из маршрутки: детали
В больнице Одессы умер мужчина, которого высадили с инсультом из маршрутки: детали
В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек
В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек
Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения
Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь