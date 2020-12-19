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Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь: событие вызвало споры в сети

Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь: событие вызвало споры в сети
16:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская получили Вифлеемский огонь от представителей скаутских организаций. 

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ. 

Однако некоторые пользователи сети заметили, что Вифлеемский огонь Зеленскому принесли пионеры. 

"Утром читаю новости, пластуны принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира, а дальше смотрю фотографии и понимаю, что это не пластуны. Это члены организации СПОК, как расшифровывается СПОК? Союз пионерских организаций Киева. Длинная история. В 90-е были дельцы, которые взяли под себя пионерские организации в Киеве и пытались переделать их в скаутов. Получилось не очень. Форму возможно и изменили, а содержание остался то же. Словом, у Зеленского были не пластуны. Насколько мне известно, в этом году Офис Президента Украины пластунов не приглашал", - пишет Андрей Ковалев. 

Но эту версию оспаривают.

Многие комментаторы также задались вопросом, почему президент и первая леди не носят масок.

Как сообщалось ранее, Зеленский накануне выпустил видео, в котором рассказал о страстях вокруг госбюджета и упомянул Порошенко. 

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Все по теме:

Вифлеемский огонь, Владимир Зеленский, Елена Зеленская.

Автор:

Телеграф
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