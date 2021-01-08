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На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе

На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января, в день введения в Украине локдауна, засветился на лыжном курорте в Буковели.

Примечательно, что на обнародованных в сети фото, Зеленский запечатлен без маски и не соблюдавшим правила социальной дистанции.

"Дал отмашку на введение локдауна с запретом на приобретение носков и туалетной бумаги а сам на Буковеле без маски селфиться, фоточки делает, видосикы снимает ... И, что бы вы ему пожелали?", - написал в ФБ экс-нардеп Игорь Мосийчук. 

В свою очередь сооснователь волонтерской организации "Народный тыл" Роман Синицын напомнил, что в Европе правительства ряда стран закрыли курорты из-за опасений относительно новых вспышек COVID-19. 

Также он указал на нелогичность действий президента на фоне введения в Украине жесткого карантина. 

Отметим, что Зеленский не впервой пренебрегает правилами карантина. Так в июне 2020 года он выпил кофе вместе с другими чиновниками в кафе Хмельницкой области, несмотря на то, что их работу разрешили лишь в июле. 

А в декабре он получил от скаутов Вифлеемский огонь и сфотографировался с ними без маски

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Буковель, Владимир Зеленский, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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